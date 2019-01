Østberg vant Tour de Ski for første gang: – Hennes største triumf som langrennsløper

LANGRENN 2019-01-06

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Etter to Tour-andreplasser og etter å ha ledet Tour de Ski før finalen to ganger tidligere, kunne Ingvild Flugstad Østberg (28) endelig juble for sin første Tour de Ski-seier i karrieren.

Publisert: 06.01.19 13:26 Oppdatert: 06.01.19 13:57

Det ble klart etter at monsterbakken var forsert for 13. gang i Tour de Ski-historien. Gjøvik-løperen var suveren, og hadde nesten tre minutter ned til nummer to, russiske Natalja Neprjajeva.

– Jeg har det veldig, veldig bra. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta det helt innover meg. Jeg turte ikke tro på noe før jeg krysset målstreken. Det var så ufattelig deilig, sier Østberg smilende til NRK.

– Endelig! Hvor stort er dette for deg?

Tour de Ski-vinnere 2019: Ingvild Flugstad Østberg, Norge

2018: Heidi Weng, Norge

2017: Weng

2016: Therese Johaug, Norge

2015: Marit Bjørgen, Norge

2014: Johaug

2013: Justyna Kowalczyk, Polen

2013: Kowalczyk

2012: Kowalczyk

2011: Kowalczyk

2010: Kowalczyk

2009: Virpi Kuitunen, Finland

2008: Charlotte Kalla, Sverige

2007: Kuitunen.

– Det er klart det betyr mye, men jeg vet ikke om endelig er ordet jeg vil bruke. Jeg har vært på pallen og har vært fornøyd med det, selv om jeg har startet først. Jeg husker jeg sto på pallen og grein, for det betydde at jeg hadde gjort mye riktig. Jeg har sagt at en dag vil jeg kjempe om seieren, og at jeg klarer det i dag... Det ligger så mye bak, hele støtteapparatet og alle hilsenene... Det setter jeg stor pris på. Det er en stor dag for frøken Østberg, gliser vinneren overfor statskanalen.

Ingvild Flugstad Østberg hadde 53 sekunder ned til russiske Natalja Neprjajeva og hele to minutter og 13 sekunder ned til finske Krista Pärmäkoski før den avsluttende jaktstarten.

Det forspranget ga hun aldri fra seg.

Istedenfor økte Østberg til russeren før bakkestart - og fortsatte med det inn i den tre kilometer lange alpinbakken.

– Det nærmer seg hennes største triumf som langrennsløper, kommenterte Jann Post ved passering 8,1 kilometer, snaue 900 meter fra mål.

Og med hele monsterbakken forsert, var seieren i boks for Gjøvik-løperen. Da gjentok Post at det var hennes største triumf.

– Hun har drøssevis med verdenscupseirer, men ingenting matcher dette, mener han.

Etter å ha passert målstreken, strakk Østberg hendene i været, la seg ned i snøen, reiste seg igjen og brølte et stort «jaaa!».

Seieren smaker utvilsomt godt for Østberg, som fra før av sto med to andreplasser sammenlagt, senest i fjor, og som to ganger tidligere har ledet før den siste etappen. Men altså uten å komme først opp bakken. Frem til i år.

Den 13. utgaven av Tour de Ski tilhører Ingvild Flugstad Østberg, som gjennom hele Touren har beskrevet seg selv som «nervøs».

Bak Østberg ble det smått dramatisk om andreplassen.

Neprjajeva tapte og tapte til Østberg, og Pärmäkoski nærmet seg russeren med stormskritt opp bakken.

Men det holdt for Neprjajeva, som var i mål to minutter og 42 sekunder bak Østberg. Finske Pärmäkoski var nye fjorten sekunder bak det igjen.

Fjorårsvinner Heidi Weng endte på 6. plass, mens Kari Øyre Slind kom i mål som nummer 8. Tiril Udnes Weng ble nummer 15

PS: Therese Johaug sto som kjent over denne utgaven av Tour de Ski. Dalsbygda-ekspressen har gjort rent bord på distanserenn denne sesongen og tidligere vunnet to Tour de Ski to ganger.