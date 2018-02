SKUFFET: Sverige smøresjef Urban Nilsson. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige måtte ha krisemøte etter smørebom

Sverige gjorde sin dårligste OL-stafett på 16 år. Smøresjefen ba om unnskyldning, og svenskene hadde krisemøte i Pyeongchang.

– Jeg må be om unnskyldning til guttene og alle der hjemme, sa den svenske smøresjefen Urban Nilsson til Aftonbladet.

Både Jens Burman og Daniel Richardsson tapte så mye på sine etapper at da Marcus Hellner ble sendt av gårde, var det nesten to minutter opp til de ledende russerne i OAR.

– Jeg følte at jeg måtte slippe både nedover og oppover, sa Jens Burman.

– Jeg hadde ikke materiale som var konkurransedyktig i dag, sa Rickardsson, men nektet likevel å gi smørerne skylden.

Smøresjefen sa det rett ut:

– Vi hadde j... dårlige ski i dag. Vi får bare be om unnskyldning. Vi skal ikke ha så dårlig laveste nivå, sa Nilsson ifølge Aftonbladet.

Avisen skriver at smøresjefen og landslagssjef Rikard Grip hadde et kjapt krisemøte etter fiaskoen. Sverige drømte om medalje, men det ble et mareritt.

– Vi traff ikke, enkelt og greit. På de to første etappene var det ikke bra på materialsiden. Men det er ikke enkeltpersoners feil, sa Grip.

– Vi er 13 smørere der oppe i smøreboden, og alle jobber steinhardt, men i dag fikk vi ikke sammen noen helhet, sa smøresjef Nilsson.

Grip sier at svenskene nå analyserer smørebommen for å unngå at noe lignende skal skje i de konkurransene som gjenstår på skistadion.

– Når har vi to dager på oss til å se fremover. Vi skal komme skikkelig sultne til teamsprinten og krige oss til medalje, sier Rikard Grip til Aftonbladet.

– Vi må bare jobbe knallhardt.

Dagens Nyheter hevdet lørdag at Charlotte Kalla tapte gullet til Ragnhild Haga på grunn av dårlige ski. Men til Aftonbladet sier hun:

– Vi har hatt fantastiske ski de andre konkurransedagene her.

– Det er bra at det kommer fram hva som var årsaken denne gang, sier Kalla.

De svenske herrene kom altså på 5. plass. Det var en skuffelse etter gull både i Sotsji og Vancouver - og bronse i Torino i 2006. Norge tok sitt første OL-gull i herrestafett siden 2002.