«Prosjekt Bjørgen» bør starte nå!

Marit Bjørgen er ferdig som toppidrettsutøver. Men skiledelsen bør gjøre alt som står i deres makt for at dronningen ikke er ferdig i norsk langrenn for alltid.

Dette ble uken der tidenes to største vinterolympiere fant ut at de ikke lenger skal bruke vintermånedene til å ha startnummer på brystet.

Ikke før var Ole Einar Bjørndalen takket av , så kom den ikke helt uventede bekreftelsen på at også Marit Bjørgen setter stopp .

Det kunne selvsagt vært gøy å se henne konkurrere mot Therese Johaug i Seefeld neste år, men på mange måter er valget hun nå har tatt både logisk og naturlig.

Hun gir seg på topp, etter å ha blitt OL-dronning i Pyeongchang, med et nærmest surrealistisk sterkt cv å se tilbake på.

Langs denne veien har Marit Bjørgen lært og utviklet seg konstant .

Hun sitter nå på en enorm kompetanse både om hvordan man lykkes individuelt, og om hvordan dynamikken i en gruppe gjør at man presterer bedre ved å jobbe sammen enn én og én.

Denne kunnskapen gjør at hun vil være ettertraktet på en rekke arenaer fremover.

Nå er det naturlig at hun vil prioritere familien en periode, etter ekstremt mange reisedøgn over tid, men spørsmålet er om og eventuell i hvilken form Bjørgen også i fremtiden kan spille en rolle for norsk skisport.

For Norges Skiforbund bør det være en høyprioritert oppgave å være på tilbudssiden hva gjelder å nyttiggjøre seg Bjørgens kompetanse også i fremtiden, dersom hun på et eller annet tidspunkt kunne tenke seg en lederfunksjon i miljøet.

Det er nemlig noe helt, helt spesielt med skiesset fra Rognes.

Medaljefangsten er som kjent helt rå , og stoppet på til slutt på 8 gull, 4 sølv og 3 bronse i OL, samt 26 medaljer i VM, derav 18 gull, samt bøtter og spann fra NM og andre konkurranser. Selvsagt ble det NM-gull på dagen nyheten sprakk, nummer 25 i tallet, foran Ingvild Flugstad Østberg.

Men dette handler ikke bare om alt hun har vunnet.

De empatiske sidene ved Marit Bjørgen kommer til å bli husket like godt som medaljesanker-genet.

Måten hun samlet troppene i den vonde tiden da en tragedie rammet Astrid Uhrenholdt Jacobsen under OL i 2014, står igjen som det ultimate eksempelet på medmenneskelighet og omsorg overfor flokken når det trengs som mest.

Da Therese Johaug testet positivt på et anabolt steroid var ikke Bjørgen like heldig med alle uttalelsene rent dopingfaglig sett, men som venninne skal hun ha all ære for hvordan hun har vært en støtte gjennom den vanskelige tiden.

Hun har klart å komme råsterkt tilbake i sporet etter å ha blitt mamma, har taklet også karrierens nedturer på imponerende vis, og står tilbake som et av de største ikonene norsk idrett har opplevd noensinne, som selve menneskeliggjøringen av uttrykket “hel ved”.

Det er selvsagt opp til Marit Bjørgen og hennes nærmeste hvilken retning livet hennes skal ta fremover. Men alle som er glad i langrenn får bare krysse fingrene for at vi ikke har sett det siste fra henne i skisammenheng.

Uansett er det bare å bøye hodet i takknemlighet for alt hun har gitt oss i så mange år.

Marit Bjørgen er som melkesjokoladereklamen.

Ingen over, ingen ved siden.

