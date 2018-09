MODERAT TRENING: Petter Northug har kunnet trene normalt, men har ikke gjennomført veldig tøffe økter på tre uker. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Bedring for Northug - får trene hardøkter for første gang på tre uker

For første gang på tre uker får Petter Northug (32) virkelig lov til å teste kroppen på tøffe hardøkter den kommende uken.

For når Northug møter resten av landslaget i slutten av denne uken skjer det etter at han har måttet bygge seg opp, etter at en forkjølelse satte kjepper i hjulene for oppkjøringen - igjen . Da har det gått tre uker siden Northug gjennomførte forrige virkelige tøffe økt.

– Han får gi litt mer gass der enn på en stund, sier landslagstrener Arild Monsen til VG om samlingen til både sprint og allroundlandslaget i Molde.

Northug har vært tilbake i normal trening, men har ikke fått teste kroppen skikkelig. Derfor var det heller ikke aktuelt for Northug å delta på det årlige fem kilometer lange løpet «Brå-testen» i Trondheim forrige uke.

- Vi prøver å være konservative med det han gjør og ikke ta sjanser. Det er viktig nå at han han får en bra samling og en bra inngang til den, sier Monsen som var i Trondheim for å følge opp Northug og Johannes Høsflot Klæbo forrige uke.

Mye trøbbel

Forkjølelsen tidligere i september kom på toppen av en tre uker lang smell i etterkant av en privat treningssamling på Tenerife i juli. I etterkant har han hatt rekke forfall til konkurranser og samlinger. Northug så ifølge Monsen igjen meget bra ut på trening i slutten av august. Derfor kom forkjølelsen på et veldig uheldig tidspunkt, som har gjort at Northug har mistet mye hardtrening gjennom mange uker de to siste månedene.

– Når tror du Northug kan komme i god form?

– Det er vanskelig å si. Dersom han holder seg skadefri og sykdomsfri tror jeg det kan bli ok utover i desember, men kanskje ikke helt på topp i åpningsrennene, sier Monsen.

Landslagstreneren mener likevel at Northug, som har kjørt et individuelt opplegg den siste tiden, har vist en bra utvikling før han får teste kroppen skikkelig.

Usikre på Northug

Da VG pratet med NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland forrige uke mente han det foreløbig er uvisst om Northug vil hevde seg i toppen igjen.

- Det er umulig gi tydelig svar på om han vil klare å komme tilbake. Jeg mener også at nivået har hevet seg siden han dominerte og var på sitt beste, sier Aukland og peker på at folk som Klæbo og Simen Hegstad Krüger er blant de som har utviklet sporten på hver sin måte de siste sesongene.

- Nå er han i et ekstremt godt miljø på sprintlandslaget der han trener med flere av de sterkeste konkurrentene. Da får han kjenne på nivået og hvor det ligger, sier Aukland.

Tidligere landslagstrener i skiskyting, Torgeir Bjørn, påpekte på sin side at Norhug blir et mer usikkert kort med flere avbrekk i den vanlige treningen.

– Frem mot VM i 2011 hadde han et så solid fundament treningsmessig, at selv om det kom en liten forkjølelse i sesongen hentet han seg raskt inn igjen. Bunnsolid treningsgrunnlag i bunn er en fordel. Med de avbrekkene han har hatt særlig de to siste sesongene blir det selvsagt mer usikkert. Han er jo nå avhengig av at det går på skinner gjennom høsten og vinteren, sier Bjørn.