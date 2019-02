Uhrenholdt Jacobsen tar på seg skylden etter stafett-sølv: - Jeg var sjanseløs

SEEFELD/OSLO (VG) Hun gikk ut som nummer én, men endte opp med å sende ut Therese Johaug 18 sekunder bak Stina Nilsson. Nå tar Astrid Uhrenholdt Jacobsen på seg ansvaret for at det ikke ble gull.

– Det er min innsats som gjør at vi får sølv og ikke gull. Jeg mister henne (Kalla) over en topp og etter utforkjøringen er jeg sjanseløs, sier Jacobsen til NRK.

Hun ble sendt ut i tet av Ingvild Flugstad Østberg, men ble spist opp av en Charlotte Kalla i monsterform og distansert på den andre runden. Til slutt vekslet hun 18,8 sekunder bak Kalla, og svenskene hadde fått grunnlaget som ga dem historiens første VM-gull på kvinnestafett.

– Alle har gjort så godt vi kunne, men jeg blir for svak til å ta gullet. Eneste som er bra er at vi mister Russland, fortsetter hun.

Valget om å bruke Therese Johaug som ankerkvinne overrasket mange, og det var også de som mente at eksempelvis Maiken Caspersen Falla burde fått en plass på laget. Men Jacobsen ønsker ikke å kritisere landslagsstrener Geir Endre Rogn eller resten av teamet.

– Ikke opp til meg å avgjøre. Alle fire kunne gått klassisk og skøyting.

Hun avslører også at hun kranglet litt med Kalla på vei ut av stadion, etter at det lille forspranget ble spist opp. Men ampert var det ikke.

– Jeg opplever det ikke slik. Det må være lov å spille på egne styrker. Om hun vil ligge bak og ikke jeg så er jo det hennes valg, sier hun.

Trener Geir Endre Rogn sa det var «kjipt» å se at Jacobsen ble distansert.

– Samtidig synes jeg hun kjemper bra, og på en måte var det en god løsning at Stina gikk ut med en ledelse, selv om det litt for langt. Vi visste at det kom til å bli en tøff duell, sier Rogn til pressen, og sier det er en nedtur med sølv.

