Sundby hyller Røthe: Når Klæbo brekker en stav, dét er ikke motgang

LANGRENN 2018-12-08T12:56:40Z

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) De norske allround-herrene fortsetter å dominere. Og Sjur Røthe (30) viste igjen at han er i sitt livs form.

Publisert: 08.12.18 13:56 Oppdatert: 08.12.18 16:11

Martin Johnsrud Sundby (34) ble nest best på 30-kilometeren, men han var hele 35 sekunder bak Sjur Røthe.

Han syns det er fantastisk at lagkameraten lykkes. Etter tålmodig arbeid i mange år.

– Internt i et lag vil det alltid være sånn at man har flere løpere som har stanget. Det gjelder ikke bare Sjur. For eksempel nå, det er ingen jeg unner mer enn Niklas Dyrhaug å komme tilbake og gjøre et godt løp, sier Sundby til VG og fortsetter:

– Du har de historiene som med folk som hele tiden møter motgang. Klæbo brakk en stav forrige helg og syns det var motgang, men i forhold til disse guttene her som har stanget i årevis med fysiske utfordringer, så blir det en litt annen type motgang.

Se Johannes Høsflot Klæbo (22) klikke etter at staven brakk på sprinten i Lillehammer:

Røthe hadde det tungt da de andre gikk OL i februar, mens han var dårlig hjemme. Etter å ha slitt med fysiske utfordringer i flere år, så er han nå fin i kroppen - på grunn av en solid dose alternativ trening og strekking.

– Sjur er i fantastisk form. Utrolig flyt. Han er på en sånn bølge. Jeg har vært på den bølgen noen ganger jeg og, så jeg vet at når du havner på den så går det litt av seg selv. Det virker som han er der nå, sier Sundby om lagkameraten.

Røthe forklarer hvordan konkurranseinstinktet var i løypa.

– Jeg møtte Martin på veldig positive mentale plasser for meg, for jeg hadde kommet litt lenger for hver runde da jeg møtte ham. Det hjalp meg ganske mye. Jeg hadde blanke glass på brillene, jeg ville ikke se på han. Og han ville ikke se på meg sikkert. Det er et psykologisk spill, sier Røthe til VG.

Se kjærestens hilsen til Røthe etter seieren forrige helg:

Smågutter

Røthe satte opp farten den siste mila, og distanserte Sundby med en kanonavslutning. Til slutt var han 35,2 sekunder foran landsmannen i mål.

– Han er verdens beste løper akkurat nå. Han knuser absolutt alle her i dag, utbrøt Jann Post hos NRK.

Dermed var Røthes andre verdenscupseier for sesongen, hans tredje totalt, et faktum.

Martin Johnsrud Sundby var fornøyd med 2.-plassen. Den var viktig for ham.

– Jeg har visst at jeg har vært i brukbar form de siste ukene, så gikk alt til skogen forrige helg. Det var litt sånn mentalt irriterende når jeg visste jeg var i bra slag, sier Sundby på pressetreffet med de tre beste etter løpet.

– Jeg er rutinert og har vært med i gamet lenge, men det er helt riktig at jeg trengte det litt. Jeg trengte en bekreftelse på at jeg kan gå inn på pallplasser i verdenscupen igjen, sier Sundby til VG.

Nei, dette er ikke fra i dag. For Røthe gjorde akkurat det samme forrige helg:

Norsk-russisk duell

Det ble tidlig klart at det ble en norsk-russisk duell. Jevgenij Belov og Andrej Melnichenko vekslet mellom å plage nordmennene, men førstnevnte fikk det tøft mot slutten og måtte gi tapt for landsmannen.

I tillegg blandet Denis Spitsov seg inn i toppen, og endte på åttendeplass. Det til tross for at han kastet opp (!) midtveis i løpet. Og kometen Alexander Bolsjunov avsluttet knallsterkt og endte på syvendeplass.

Hans Christer Holund, Magne Haga og Simen Hegstad Krueger leverte gode også løp, og bidro til nok en kruttsterk norsk laginnsats. Blant de ti beste, gikk seks med det norske flagget på lua.

De fire andre var russiske.

Topp ti:

Sjur Røthe, 1.09,53 Martin Johnsrud Sundby, + 35,2 Andrej Melnichenko, + 49,2 Jevgenij Belov, + 1.07,2 Hans Christer Holund, + 1.16,5 Alexander Bolsjunov, + 1.23,2 Simen Hegstad Krueger, + 1.26,9 Denis Spitsov, + 1,27,2 Magne Haga, + 1.32,1 Didrik Tønseth, + 1.35,6

—

12. Chris Jespersen, + 1.42

23. Mathias Rundgreen, + 2.57,5

27. Vebjørn Turtveit, + 3.07

30. Harald Østberg Amundsen, + 3.23,3

38. Simen Andreas Sveen, + 3.59,5

39. Eirik Sverdrup Augdal, + 4.06,6

56. Henrik Dønnestad, + 6.04,6

57. Jan Thomas Jenssen, + 6.10,7

62. Magnus Stensaas, + 6.37,7