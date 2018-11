Therese Johaug er storfavoritt i det internasjonale comebacket. Er Charlotte Kalla i stand til å utfordre henne i Ruka? Her er de to avbildet under Falun-VM i 2015. Foto: Helge Mikalsen

Krysser fingrene for Kalla

LANGRENN 2018-11-23T11:20:58Z

To ting er verdt å ønske seg når verdenscupvinteren åpnes: 1) En norsk skiløper øverst på pallen. 2) At distanselangrenn på kvinnesiden ikke blir en forutsigbar parademarsj.

kommentar

Publisert: 23.11.18 12:20

Langrenn har opparbeidet seg en helt unik posisjon i den norske folkesjelen, og verdenscupsirkuset preger helgeplanene for et ekstremt antall skiglade entusiaster.

Men hvor ligger lista for å innfri interessen videre?

Hva skal til for at det fortsatt sitrer i sporet?

Hvordan skal langrennssendingene forbli bli prioriterte foran andre gjøremål?

Her er denne vinteren litt ekstra interessant på kvinnesiden, fordi sesongen skiller seg fra de foregående på avgjørende punkter.

Ikke minst er forutsetningene på startstreken endret langs to akser – og begge har norsk fortegn.

Marit Bjørgens karrierepunktum forrykker hele maktbalansen på toppen.

Dronningen har abdisert, etter å ha blitt tidenes mestvinnende vinterolympier, og dermed står tronen ledig.

Den posisjonen har åpenbart Therese Johaug ambisjoner om å overta, etter å ha vært skjøvet ut i mørket i to sesonger på grunn av dopingsaken.

Og her nærmer vi oss kjernen av det interessante spørsmålet, når den internasjonale sesongen stakes i gang: Er noen i nærheten av å kunne matche 30-åringen i distanserenn?

På Beitostølen var hun bunnsolid. Johaug var godt foran sine norske konkurrenter i både klassisk og fristil, selv om avstanden ned ikke var fullt så avskrekkende som enkelte spådde på forhånd.

Men når en som har vært borte såpass lenge vinner klart allerede fra start, er jo spørsmålet om avstanden bare kommer til å øke utover vinteren.

Her er spenningsnøkkelen hvilken motstand som er i vente fra utlandet.

Om vi for et øyeblikk legger vekk det nasjonale ønsket om å vinne alt som vinnes kan, er interessen for langrenn selvsagt avhengig av at det utløses dramatikk etter hvert.

Dermed blir det en balansegang mellom hvor stas det er å se Johaug suverent på toppen, sett opp mot at produktet fort kan bli kjedelig fra publikums ståsted dersom utfallet blir fryktelig lett å spå gang på gang.

Slik sett det grunn til å håpe at Charlotte Kalla , som vel er den med størst potensial, vil være på et nivå der vi kan få reelle dueller mellom henne og Johaug.

I tillegg kan det jo være at Krista Pärmäkoski og Jessica Diggins kan sparke fra seg, og i en ideell verden bidra til at vi får en del skikkelig kniving.

For Kallas del startet den svenske sesongen med at hun ble slått av Ebba Andersson i Bruksvallarna, før hun slo tilbake med seier på 10 kilometer sist lørdag. Men hvor hun står vis-à-vis Johaug, vil det som skjer i finske Ruka være den første skikkelig lakmustesten på.

Og skulle det ende med Johaug, Johaug atter Johaug på distanse gjennom vinteren, er det uansett duket for drama på sprintrennene, som det er uvanlig mange av i vinter.

I disse konkurransene er det ingenting som tyder på en ren norsk parademarsj. Basert på det vi så på Beitostølen, der skiskytter Tiril Eckhoff imponerte stort, virker den norske avhengigheten av Maiken Caspersen Falla faktisk en smule ubehagelig.

Til nå er mange spørsmål stilt. Endelig er det tid for å få noen skikkelige svar – blant annet på om vi får noen neglebiting foran skjermen. Og da må vi håpe at Kalla kan gi Johaug litt kamp ...