DOPINGDOM: Martin Johnsrud Sundby, her sammen med skipresident Erik Røste, har sonet en utestengelsesdom på to måneder. Det fører til at han ikke fikk Holmenkoll-medaljen.

Kan en dopingdømt som Sundby få en ærespris?

Publisert: 15.03.18 19:06

Vrakingen av Martin Johnsrud Sundby til Holmenkollmedaljen er en uhyre krevende problemstilling. Det er lett å unne ham hederen, men samtidig er en dopingdom vanskelig forenlig med en pris av denne typen.

Så er det i gang igjen, et offentlig ordskifte knyttet til konsekvenser av en norsk dopingsak.

Som alltid er en illsint Vidar Løfshus aktiv i debatten , nå med en påstand om at Skiforeningen opptrer diskriminerende overfor Martin Johnsrud Sundby .

Stridens kjerne er at veteranen IKKE får Holmenkollmedaljen, som en følge av at han har en dopingdom i bagasjen, noe som medførte to måneders utestengelse.

Dette setter et par sentrale spørsmål helt på spissen, og viser hvor vanskelig materien er.

På én side skal landslagssjefen ha ros for at han står opp for det han brenner for i diskusjonen. I en tid der idrettsdebatt ofte knebles og få tør å si hva man mener, er Vidar Løfshus i alle fall ikke skuggeredd.

På den andre siden kan det diskuteres hvor klokt det er å gå enda en runde langs disse linjene, der skiledelsen flere ganger har skapt et inntrykk av å ville bagatellisere de norske sakene.

Men der det har vært lett å arrestere Løfshus i en del andre situasjoner, for eksempel da han fornektet selve definisjonen av doping, er den aktuelle Sundby-saken den hittil mest krevende.

Her trekker ulike argumenter i forskjellige retninger.

Det dreier seg om en medalje basert på sammensatte statutter, der både sportslige og verdibaserte forhold spiller inn.

Da blir det overordnede spørsmålet om en dopingdom automatisk skal sette bom for å kunne få norsk skisports høyeste utmerkelse, eller om sakens karakter skal spille inn, samt det faktum at straffen er ferdig sonet.

Fakta Holmenkollmedaljen Norsk skiidretts høyeste utmerkelse, innstiftet av Foreningen til Ski-idrettens fremme (Skiforeningen): Delt ut første gang i 1895. Tildeles aktive skiløpere med fremragende prestasjoner gjennom flere år, særlig Holmenkoll-rennene. Årets vinner: Charlotte Kalla fra Sverige. (Kilde: Store norske leksikon)

Til Sundbys fordel kan det anføres at straffen var lav, og at det er enighet om at han ikke mente å jukse, da forstøverapparatet ble fylt med ni ganger så mye salbutamol som det reglene tillater.

Slik sett er det lettere å følge Vidar Løfshus’ argumentasjon i denne saken, enn det var da han prøvde å blande Therese Johaugs dopingdom inn i problemstillingen rundt den feige reaksjonsformen overfor russisk systemjuks.

Det er hevet over tvil at Sundby er sportslig kvalifisert til Holmenkollmedaljen, og den mest sentrale delen av statuttene handler da også om resultater.

Men den store utfordringen forblir: i hvilken grad bør Skiforeningen bare se bort fra at dopingdommen ligger der, når de tar stilling til om også verdielementene bak medaljen er oppfylt?

Vidar Løfshus stiller spørsmålet “Skal en person med en astmadiagnose være diskvalifisert fra å få et hedersbevis?”, og mener man bare kan droppe slike ærespriser hvis det er sånn det skal være.

Her begynner det å bli litt vanskeligere å følge Løfshus’ linje.

For det er ikke bare det at han har en diagnose som ligger bak dommen, det er faktisk slik at Martin Johnsrud Sundby tok en langt høyere dose astmamedisin enn det som er lov, og at han ble han straffet.

Det faller innenfor hvordan Wada-koden definerer doping, og samme kode tillegger utøveren ansvaret for at dette ikke skal skje.

Det er også slik at doping ikke forutsetter forsett, mens straffelengden er der for å differensiere mellom sakene.

Med et så klart utøveransvar for å overholde reglene, hadde det ikke vært helt urimelig å vente at han stilte kritiske spørsmål til et medisineringsopplegg av den typen den norske skileiren opererte med.

Den innebar at man gamblet med at 90 prosent av medisinen ville forlate kroppen, basert et i beste fall syltynt, og i praksis ikke-eksisterende, forskningsgrunnlag.

Dessuten har den norske skileiren ennå ikke kommet opp med noe fullgodt svar på hvorfor det ble valgt å konsentrere hele døgninntaket til tiden rett før renn.

Det er altså ikke bare en astmadiagnose dette handler om, men en utøver som havnet i en situasjon, der han tross alt endte med en dopingdom.

Den ligger der, den må man bare forholde seg til.

Av respekt for regler og antidopingarbeidet, hadde ikke vært uproblematisk å åpne for kombinasjonen “dopingdom og Holmenkollmedalje”, helt uavhengig av hvordan det ville blitt oppfattet utenlands.

Martin Johnsrud Sundby skal ha all ære for alt han har oppnådd på ski, han har store deler av folket med seg og det er synd at han ikke fikk en individuell gullmedalje med seg hjem fra Pyeongchang.

Men akkurat Holmenkollmedaljen får han klare seg uten. Selv om det på mange plan er trist at det er sånn.