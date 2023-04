SKIPAR: Pål Golberg og Line Sogn Plassen, her på en av mange skiturer siden de ble kjærester.

Pål Golberg om fremtiden: − Familieråd

Pål Golberg (32) har vært verdens nest beste skiløper på herresiden denne sesongen, men kan ikke garantere at han fortsetter langrennskarrieren.

Jeg har ikke tenkt på neste sesong, men ambisjon har fra start i karrieren vært at jeg skal holde på med ski så lenge det er gøy, og det er klart at det ikke er mange sesonger som har vært morsommere enn denne, sier den triple verdensmesteren til NTB.

– Det er godt mulig å holde på lenger og prestere bra?

– Ja, men så har jeg skapt meg noen forpliktelser på hjemmebane som gjør at vi i hvert fall må snakke om ting. Jeg har vanvittig respekt for den jobben som legges ned på hjemmebane. Men så er det klart at det kommer noen morsomme år nå fremover. Vi får se. Jeg får ta en prat med samboeren.

Familierådet må Pål Golberg ta sammen med samboeren Line Sogn Plassen. Sammen har de døtrene Frida (4) og Sara (åtte måneder). De bor på Kjelsås i Oslo.

