Falla slått av svenskene: − Det har vært en kronglete vei

HELSINKI / OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla (31) måtte nøye seg med en tredjeplass i sprinten i Ruka.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Caspersen Falla var eneste norske i finalen. Hun møtte tre svensker og to finner.

På slutten var Maja Dahlqvist helt overlegen. Hun vant klart foran Johanna Hagström.

Det er likevel et oppløftende resultat for Falla som i lengre tid har slitt med luftveistrøbbel.

– En av de beste tredjeplassene. Jeg har et håp om at jeg kan komme tilbake. Jeg har hatt lyst til å finne flyten, så er resultatene litt litt i andre rekke. Det er så gøy nå at det virker, sier Falla til Aftenposten og NTB.

– Jeg skal nyte dette her. Det har vært en kronglete vei, men jeg er ikke så langt unna. Jeg lever på vilje og erfaring, sier Falla.

– Jeg har følt at jeg har fått juling på trening, men må viser jeg at jobben jeg har gjort er god nok til å være med.

Frida Karlsson imponerte stort i kvart- og semifinalene. Hun vant sine heat i begge, men klarte ikke true de tre beste i selve finalen etter en taktisk blemme.

Se Johaug-hyllest:

Maiken Caspersen Falla var tredje raskest i prologen på klassisksprinten, men i sin kvartfinale ble hun slått i spurten av både Nadine Fähndrich og Natalja Neprjajeva. Dermed var hun avhengig av tiden som «lucky loser». Den holdt til en semifinale.

Også i semifinalen ble Falla nummer tre, men tiden holdt til en finaleplass.

Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen og Mathilde Myhrvold ble alle slått ut i kvartfinalene. Lotta Udnes Weng kom seg til semifinalen. Der var det også slutt for regjerende verdenscupvinner Jessica Diggins, som vant prologen.

Heidi Weng ble slått ut allerede i prologen.