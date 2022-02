VRANGBILDE: Ole Morten Iversen er skuffet over fremstillingen av skilandslaget i media. Her i OL-landsbyen.

Iversen refser media etter OL-bråket

ZHANGJIAKOU (VG) Kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen mener at overskrifter om bråket i skilandslaget under OL er feilaktig.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i virkeligheten som media har prøvd å skape i langrennsleiren. Vi har stort samhold og trivsel, sier Iversen til VG to dager før tremila.

OL har vært preget av fantastiske langrennsprestasjoner av blant annet Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes. Men det har også vært flere negative medieoppslag:

– Storm i vannglass, sier Therese Johaug på en pressekonferanse.

Hun ville ikke gå nærmere innpå hva hun tenker om støyet.

– Jeg ber om respekt for at jeg vil fokusere på tremila, og ønsker å ta evalueringen når sesongen er ferdig. Min holdning er å ta ting internt, sier Johaug.

Ole Morten Iversen mener fremstillingen gjennom media ikke gir riktig bilde av situasjonen.

– Det har vært noen uttalelser i media som har skapt overskrifter vi gjerne skulle vært foruten. Mye av det kan du skrive på kontoen for at vi er litt dårlig forberedt på å svare på spørsmål og hvordan vi har blitt tolket, sier Iversen.

– Vi har ikke snakket om det, men jeg registrerer at vi har det veldig bra sammen. Så jeg tror alle er overrasket over at det har blitt som det har blitt. Og vi skjønner ikke helt hvorfor, hva har jeg gjort galt og hva har andre gjort galt? Utover en del opplagte uttak-situasjoner som det alltid er, sier Iversen.

Han sier – med glimt i øyet – at folk i Norge ringer og spør om det er krig i gangene, eller om han gråter på senga.

– Det virker som det er full krig. Jeg blir litt overrasket over virkeligheten som blir skapt i media, sier trenerveteranen.

– I år er jeg blitt tatt litt på senga over hvordan vi har blitt fremstilt.

– Men det er jo flere ting som er blitt tatt eksternt fra utøvere?

– Mange av uttalelsene som er slått opp i media er fremstilt på en annerledes måte enn det har blitt ment, og det har skuffet meg, sier Iversen.

Han bruker et eksempel: Han svarte på et spørsmål om at han vurderte å bruke Johaug på flere etapper i stafetten på fleip, men at det ble fremstilt som at han ikke hadde tro på resten av laget. Ellers vil han ikke gå innpå enkelte saker.

Videre sier Iversen at medieoppslagene ikke har tatt energi fra laget.

– Nei, jeg føler vi står mer samlet enn noen gang. Vi blir sterkere sammen. Søndag går Johaug, Lotta og Tiril Udnes Weng, samt Ragnhild Haga tremil.