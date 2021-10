UENIG: Ole Morten Iversen er ikke enig i måten langrenn blir fremstilt med tanke på spiseforstyrrelser. Her er landslagstreneren på en økt med Therese Johaug.

Iversen reagerer på fremstilling av langrenn: − Får litt mer dritt enn det vi fortjener

LIVIGNO (VG) Landslagstrener for kvinnene, Ole Morten Iversen (62), synes langrenn blir feil fremstilt når det kommer til spiseforstyrrelser i idretten.

Av Herman Folvik

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen. Det er det jeg reagerer litt på. Jeg er for all del fornøyd med at det settes lys på, og jeg tror alle erfaringer kan bidra til større forståelse for problematikken. Men jeg føler at idretten langrenn får litt mer dritt enn det vi fortjener, hvert fall sånn det er i dag, sier Iversen til VG i Livigno på høydesamling.

Både VG og Dagbladet har den siste tiden rettet fokus på spiseforstyrrelser i langrenn. Mandag kom det frem at tidligere landslagsløper Marthe Kristoffersen, blant flere med landslagserfaring, innrømmet at hun hadde sett utøvere gjemme bort mat, og at hun selv hadde gjort det.

Forskning har vist at 30 prosent av kvinnelige langrennsløpere på høyt nivå sliter med spiseforstyrrelser i én eller annen grad. Det er vesentlig høyere enn resten av befolkningen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene, hvert fall sånn det er i skiidretten nå. Slik det beskrives nå, er at vi blir en del av tidligere historier og at det er dårlig stelt på dagens elitelag, samt at vi som er trenere nå mangler kompetanse, sier Iversen og fortsetter:

– Det synes jeg blir helt feil, og jeg synes det er urettferdig at det ikke kommer mer frem av den gode jobben vi gjør, sier Iversen.

Iversen begynte som trener på Meråker Skigymnas i 1983 og har levd et langt liv i idretten.

– Det er mulig det var sånn før, men jeg synes det har skjedd mye på kompetanse, kunnskap og tiltak. Alle utfordringer håndteres på en bedre måte.

– Forskningen viser at det er mer tilfeller i kvinnelangrenn enn ellers?

– Dette har ikke jeg vitenskap på. Men nå blir langrenn fremstilt som den store stygge ulven, og at spiseforstyrrelser kommer på grunn av langrenn. Det er helt misforstått at langrenn er en syk idrett. Da blir jeg nesten provosert. Jo, vi har utfordringer, men jeg tror utfordringen er like stor i andre idretter og ellers i samfunnet, svarer Iversen.

Trønderen sier at eliteutøverne har diskutert dette over måltider, men at de siste oppslagene i mediene ikke har blitt tatt opp på møter.

Landslagslege Øystein Andersen er glad temaet blir fokusert på, men mener også at ikke alt er å kjenne seg igjen ifra elite-langrenn.

– Det er mye jeg ikke kjenner meg igjen ifra dagens situasjon, men nå jobber jeg med elitelag og jeg vet det er utfordringer lenger ned i systemet. Jeg håper vi klarer å ha nok fokus på det over tid slik at vi får mye bedre kontroll. Ett tilfelle er ett for mye, sier Øystein Andersen, landslagslege.

Sprinttrener Arild Monsen mener problemet er veldig vanskelig, men at langrenn har kommet langt i å forebygge dette og har fokus på utfordringen.

– Det er ikke ukjente ting for meg som har vært med lenge, og det er bare trist. Men jeg mener Skiforbundet og ernæringsavdelingen på Olympiatoppen har gjort et veldig bra arbeid de siste årene. Men det er et vanskelig tema og komme inn, sier Arild Monsen.