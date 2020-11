Kommentar

Northugs PR-jul: Helt på kanten

Av Leif Welhaven

Petter Northug har hatt krevende måneder. Nå har han gitt ut en julesang om seg selv. Foto: DAVID ENGMO

Få andre hadde kommet styrket ut av å lage en PR-stuntende julesang etter å ha blitt tatt for livsfarlig kjøring. Men Petter Northug jr. lykkes trolig i å oppnå norsk rekord i tilgivelse.

Det er bare tre og en halv måned siden en tydelig preget Northug fortalte om de personlige problemene sine for åpen mikrofon.

I august hadde han blitt tatt for villmannskjøring og oppbevaring av kokain.

I november har den tidligere skikongen nå presentert det som kan bli en av årets julehiter. Om seg selv.

I mellomtiden har skifolket valgt full tilgivelse, og nærmest i samlet flokk fortsetter de kommersielle partnerne samarbeidet med Northug-merkevaren.

Uansett hva man mener om hvilke reaksjoner den tidligere skistjernen hadde fortjent etter bevisst å ha satt andres liv i fare, er det hele en bemerkelsesverdig utvikling. Den forteller mye om hvilket unikt tak Northug har på den norske offentligheten, og ikke minst hvordan han ved å gi av seg selv evner å beholde posisjonen.

Tidligere har han hilst julen velkommen i en kalender, der det eneste han hadde på seg var en nisselue foran skrittet. Nå handler julebudskapet om hans egen oppførsel. Ordene «Æ e ingen drømmesønn, men er æ har en julebønn» er dandert med ribbe, riskrem og glimt fra øyeblikk som gjorde ham til en av tidenes med populære nordmenn.

Det er vel ingen oddsbombe om dette går rett hjem hos fryktelig mange, og ingen bør heller bli overrasket av om foreløpig siste kapittel i historien om Northugs atferd inneholder at han hevder seg høyt på lister over strømming av julesanger.

Selv om det hele etter all sannsynlighet ender med at sangstuntet styrker trønderens omdømme inn mot jul, er det denne gangen et element av gambling over hvordan han inntar det offentlige rom. Skråblikk på seg selv har alltid vært noe av det mest fascinerede med Northug, ikke minst når det har vært vanskelig å skille mellom alvor, humor og ironi.

Hadde ikke bakteppet vært så alvorlig denne gangen, hadde det vært mulig å lure på det var en humoristisk inngang til at Northug skulle bli julemusikant med en svulstig innpakning. Men få måneder etter at en så alvorlig sak ble avdekket, er det neppe tanker i artig retning bak låten.

Og det er akkurat her den tidligere skikongen velger en strategi som er helt på kanten. Om han bruker en så alvorlig sak som det er å sette andres liv og helse i fare i en bevisst PR-kamp, er det kort vei fra å synge rent til at hele prosjektet fremstår umusikalsk.

Her er det verdt å huske på at dette ikke er første gang Petter Northug har en straffesak mot seg.

Han ble raskt tilgitt av de fleste etter fyllekjøringen i 2014, som endte med 50 dagers fengsel (sonet med fotlenke) og en bot på 185.000 kroner. Nå har han langt på vei klart å bli tilgitt enda en gang, mye takket være egen åpenhet.

Men det er et poeng som har vært lite fremme i den siste saken, og den forutsetter at man har to tanker i hodet på likt.

En person som står frem med narkotikaproblemer skal selvsagt få hjelp og støtte i kampen mot det. Men Northug var altså nykter da han valgte å filme seg selv i fryktelig farlige hastigheter, og da kan det diskuteres hvor mye velvilje fra den ene delen av saken som bør overføres til den andre.

Nå bruker hovedpersonen selv store mengder patos til å fremføre sin egen julebønn. Han blir nok bønnhørt hos majoriteten av det norske folk, som slipper ham nok inn nok en gang, nå også som sanger og låtskriver. Og dette flertallet bryr seg nok lite om overtydelige PR-elementet rundt «Petters jul».

Petter Northug har oppnådd enormt som idrettsutøver. Men hvordan han evner å bli tilgitt for feilgrep utenfor sporet, er jammen meg også litt av en prestasjon.

