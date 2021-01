Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Fredrik Sandberg / TT News Agency

Klæbo suveren i sprinten i Falun

FALUN/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) viser at sprintegenskapene sitter før VM. Erik Valnes (24) falt fra en mulig kamp om seieren.

Russeren Sergej Ustjugov tok teten fra start i finalen, men Johannes Høsflot Klæbo fulgte lett.

Klæbo var helt suveren på oppløpet og vant foran Oskar Svensson og Håvard Solås Taugbøl.

Erik Valnes lå som nummer to da løperne skulle inn på oppløpet, men der falt han og ble sist i finalen. Valnes falt også lørdag - da han fikk en kul i hodet.

– Jeg krysset skiene foran meg. Klønete, fastslår Valnes i et NRK-intervju.

– Det er den evige kampen om å tukte Johannes. Jeg følte at jeg hadde ganske bra kontakt inn på oppløpet og litt krefter .... Så det er kjedelig at jeg ikke fikk den duellen.

Klæbo vant ganske enkelt sin semifinale, mens det var stort drama i den andre semifinalen der Johan Häggström, Håvard Solås Taugbøl og Lauri Vuorinen var involert i en situasjon som gjorde at Taugbøl først ble deplassert og mistet finaleplassen.

– Det var svensken som startet det, sa Torgeir Bjørn på NRK-sendingen og fikk rett. Juryen endret sin avgjørelsen slik at Taugbøl likevel fikk gå finalen.

Sivert Wiig ble utslått i kvartfinalen og følte at VM-billetten røk der:

– Det ser ikke så lyst ut med tanke på VM når jeg ryker tidlig her. Jeg hadde finale som mål. Det er veldig skuffende, sier Wiig til VG.

Aleksandr Bolsjunov falt i prologen og var ikke blant de 30 som kom seg videre til kvartfinalene.

Erik Valnes var best i prologen, dagen etter at han slo hodet i et dramatisk rundkast i Falun.

– Det er godkjent, sa den norske treneren Arild Monsen etter prologen.

– Det er noen som er litt slitne etter to tøffe helger, sa sprinttreneren.

Han sier at det ikke blir amerikansk uttak om VM-plassene i sprint.