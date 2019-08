GIKK 47 KM: Johannes Høsflot Klæbo på Hitra under Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

«Smådød» Klæbo avlyste treninger med Pellegrino

HITRA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) skulle ha trent med sprint-rival Federico Pellegrino (28) i Trondheim sist uke, men følte seg tvunget til å skrote planene.

– Jeg har vært «smådød» et par dager. Jeg måtte prøve å komme meg til hektene. Vi hadde et mål om å få det til, men det gikk dessverre ikke. Det er synd, men jeg kan ikke gjøre det på bekostning av noe annet. Det var viktig at jeg fikk slappet av, forteller Klæbo til VG etter å ha blitt nummer 11 på en 47 kilometer lang etappe under åpningen av Toppidrettsveka.

– Hva var det du kjente på?

– Du ligger og balanserer på grensen. Det er viktig å holde seg på rett side. Når man kjenner det, må man passe på at det ikke blir for mye. Det var det jeg kjente på. Så jeg trakk litt i bremsen og tok det med ro et par dager. Da er jeg som regel tilbake igjen.

Heidi Weng var raskest av damene. Natalja Neprjajeva ble nummer to, mens Tiril Udnes Weng tok tredjeplassen. Nå reiser Weng hjem fra Toppidrettsveka. Her kan du høre henne forklare hvorfor:

Skuffet Pellegrino

Det var i begynnelsen av august Pellegrino fortalte NRK at de to sprintkanonene skulle trene sammen.

Da VG møtte italieneren på Hitra onsdag kveld, rundt to timers kjøring fra Trondheim, var han lei seg for å ha gått glipp av sjansen til å lære av den eneste mannen som slo ham sammenlagt i sprintcupen sist sesong.

Resultater, Toppidrettsveka 47 km. på Hitra, damer: 1. Heidi Weng - 2:02:02:2 2. Natalja Neprjajeva + 1:26.9 3. Tiril Udnes Weng + 1:27.2 4. Lotta Udnes Weng + 1:27.6 5. Astrid Øyre Slind + 1:27.7 Se full oversikt her. Vis mer

– Jeg skulle egentlig trene mer med de norske guttene, jeg gjorde noe trening med Didrik Tønseth, men jeg fikk ikke mulighet til å trene med Klæbo. Kanskje jeg vil prøve å komme tilbake neste år for å prøve igjen. Jeg har vært fire uker i Norge nå. Etter Toppidrettsveka er det på tide å dra hjem, forteller Pellegrino.

– Hvordan har treningen vært for deg de siste månedene?

– Alt jeg skulle gjøre, har jeg gjort. Jeg føler meg ikke i toppform nå, men jeg skal gjøre mitt beste på sprinten her, sier Pellegrino og forklarer at han både er stinn av trening og at han er mentalt bedre innstilt på å konkurrere på snø på vinterstid enn på rulleski om sommeren.

PÅ HITRA: Italienske Federico Pellegrini deltar på Toppidrettsveka. Foto: Joachim Baardsen/VG

Toppidrettsveka 2019 Torsdag, Hitra. 47 km, fellesstart, klassisk. Kl. 18.35. Vinnere: Aleksandr Bolsjunov og Heidi Weng. Fredag, Aure. 25 km, fellesstart, fristil. Kl. 10.00. 1,5 km, sprint, fristil. Kl. 15.00. Lørdag, Trondheim. 12 km/15 km, jaktstart. klassisk. Kl. 16.00. Vis mer

RUSSISK STJERNE: Aleksandr Bolsjunov er i Norge. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Positiv Klæbo

Torsdag var Klæbo og Pellegrino to av de største trekkplastrene på Hitra. Da ble Pellegrino nummer 58. Et av de andre store navnene var Aleksandr Bolsjunov (22). Russeren ble slått av Klæbo med 98 poeng i verdenscupen sammenlagt forrige sesong.

I 2019/2020 er de to favoritter til å krige om den gule trøyen nok en gang. Torsdag viste også Bolsjunov hvor sterk han er på distanse, da han spurtet inn til seier foran henholdsvis Andrew Musgrave og Iivo Niskanen.

Klæbo var likevel fornøyd.

– Det var en kjempefin konkurranse. Jeg får med meg gode svar. Det er ikke ofte jeg går fem mil på rulleski i det tempoet her. Det var et greit resultat, sier 22-åringen, som gikk «10–12 kilometer» med bare én pigg før han fikk en ny stav.

– Hvordan syns du Bolsjunov ser ut?

– Han viser igjen at han er i godt slag. Han blir en farlig mann til vinteren. Vi andre må bare jobbe på, sier Klæbo, noe beskjedent.

For det var fenomenet fra Byåsen som var kongen av langrenn sist sesong.

Resultater, Toppidrettsveka 47 km. på Hitra, herrer: 1. Aleksandr Bolsjunov - 1:46:21.6 2. Andrew Musgrave + 0,3 3. Iivo Niskanen + 0,4 4. Didrik Tønseth + 0,7 5. Gjøran H. Tefre + 9,3 Se full oversikt her. Vis mer

Samtidig forteller Bolsjunov, som sliter med å prate engelsk, at han har mer å gå på.

– Formen er så som så, sier russeren til VG og kjører en «bob, bob»-variant med hånden.

Fredag fortsetter Toppidrettsveka i Aure. Da er det både 25 kilometer og sprint i fristil på programmet. Klæbo går sistnevnte øvelse.

Publisert: 22.08.19 kl. 22:35