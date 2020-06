TV-FAVORITT: Finn Hågen Krogh (t.v.) og Sjur Røthe fotografert etter verdenscupstafetten på Lillehammer i desember i fjor. Stafetten hadde internasjonalt de beste TV-tallene av alle langrennsøvelsene i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Slik skal de beste bli tvunget til å gå stafettene

Det internasjonale skiforbundet, FIS, vil ha de beste langrennsløperne til å delta på stafettene. Løsningen blir å innføre individuelle verdenscuppoeng på lagøvelsen.

Nå nettopp

– For langrennssporten og som TV-produkt er det ikke bra at de beste utøverne ofte velger bort stafettene. Det håper vi skal endre seg når vi nå innfører individuelle verdenscuppoeng på denne øvelsen, sier Vegard Ulvang.

Lederen i langrennskomiteen til FIS sier til VG at et endelig vedtak skal gjøres nå i høst.

Det går mot en ordning hvor vinnerlagets 100 poeng fordeles på de fire utøverne. En 2. plass gir 20 poeng til hver, en 3. plass til 15 poeng til hver.

På kalenderkonferansen til FIS i forrige uke kom forslaget fra Tyskland.

– Det var ikke noen sak som var utredet på forhånd, men mange syntes det var en god idé for å stimulere de beste til å delta på stafettene, sier Vegard Ulvang.

les også Mangler testutstyr når fluorforbudet til FIS innføres

Stafetten for menn på Lillehammer forrige sesong var ifølge FIS-toppen den nest mest sette av alle langrennsøvelsene på TV. Verken verdenscupvinner Aleksandr Bolsjunov eller Johannes Høsflot Klæbo stilte til start.

Med den nye poengordningen håper Vegard Ulvang det skal bli vanskeligere å stå over.

– Vel så viktig er det når vi legger stafettene i kalenderen. Vi ser av TV-tallene at alle lagkonkurranser scorer høyt enten det nå er team-sprint eller stafetter. Det er nasjonskamp hvor vi heier på våre egne.

Lillehammer-stafetten ble bare slått av herrenes femmil i Holmenkollen når det gjelder TV-tall.

– Femmilen har alltid levert. De gode TV-tallene fra Kollen skyldes tradisjoner og anseelsen til arrangementet. Så hjelper det også at tysk TV sender eget team til Oslo og sender live.

les også Russlands langrennstrener: Fikk «mamma-råd» fra Bjørndalen

At to norske renn topper TV-statistikken er uvanlig. Det mest sette «langrennsprogrammet» de siste årene har alltid vært avslutningen på Tour de Ski med motbakken i Val de Fiemme. «Motbakkeløpet» blir også vist i land som normalt ikke sender langrenn.

Til verdenscuprennene i Norge neste sesong vil man også redusere den nasjonale kvoten fra 15 til 12 løpere – og to av disse må være U23-løpere.

– Det er en utfordring for arrangørene siden vi ser at en del utlendinger dropper å reise til Norge fordi sjansen for å få verdenscup-poeng er mindre. Det har ført til en diskusjon om de nasjonale kvotene. Kvoten har irritert noen, innrømmer Vegard Ulvang.

Han trodde at det skulle bli et «enda hardere press» på de nasjonale kvotene. Det skjedde ikke.

– Det er mange nasjoner som synes det er riktig å videreføre den. Kvoten betyr noe også for andre arrangørland som Sveits og Frankrike.

Publisert: 05.06.20 kl. 20:10

Fra andre aviser