Bjørgen fristes med historisk millionbonus

Marit Bjørgen (40) satser på Vasaloppet neste år. Tar hun de tre andre langdistanseklassikerne i slengen og vinner alle fire samme sesong, vil Norges langrennsdronning bli historisk og håve inn en «Grand Slam»-bonus på over én million kroner.

Det bekrefter administrerende direktør David Nilsson i «Visma Ski Classics» overfor VG.

– Det er ikke feil. Det blir et syvsifret beløp i svenske kroner, svarer han på spørsmål om bonusen for å vinne langdistanseløpene kalt «Grand Classics» – Vasaloppet, Marcialonga, Jizerska og Birkebeinerrennet – kommende sesong vil ligge på en million kroner.

Sjefen for langdistanseløp-serien understreker at dette – sammenlagtbonusen – ble klar lenge før Marit Bjørgen bestemte seg for å avbryte sitt to år lange fravær fra langrennssporet og gå for comeback i Vasaloppet vinteren 2021.

– Det er en tilfeldighet. Vi gjør dette for å gi løpene en ny sportslig dimensjon. Men Marit Bjørgen kan bli den første til å vinne «Grand Slam». Det er ingen som har gjort det før, og det er slående hvor vanskelig det har vist seg å være, sier David Nilsson.

– Du må være en veldig komplett skiløper for å klare det. Løypene har veldig forskjellige karakter, forklarer han.

«Visma Ski Classics»-sjefen vil ikke røpe den eksakte bonusstørrelsen før til høsten. Han avviser at årsaken er at langdistanseløp-serien håper å få inn flere sponsorer og dermed mer penger.

– Det kommer til å være et betydelig beløp. Men vi må spare litt på det, sier han med tanke på hemmeligholdet.

Sven-Åke Lundbäck vant tre av de fire store løpene i 1981 (ikke Jizerska). Cristina Paluselli gjorde det i 2005 (ikke Vasaloppet) og 2006 (ikke Birken). Alle de fire store har ifølge David Nilsson eksistert siden 1970-tallet. I og med at Jizerska lå bak det såkalte Jernteppet i Tsjekkoslovakia/Tsjekkia, var det imidlertid ikke særlig tilgjengelig for vestens langrennselite før det falt.

Fire løpere har vunnet alle fire «Grand Classics»-løpene fordelt på ulike år: Anders Aukland, Petter Eliassen, Jenny Grip og Cristina Paluselli.

Fire løpere, to menn og to kvinner, har vunnet tre av fire «Grand Classics» fordelt på ulike år.

Langdistanseløp-serien er bygd på tennisens poengsystem, der løperne som topper poengligaen går med gul ledertrøye. «Pro Touren» vil bestå av 11 konkurranser, der hver arrangør må kunne friste med en total premiepott på minst 20.000 euro, drøyt 200.000 norske kroner etter dagens kurs. De fire «Grand Classics»-løpene vil ha minst 30.000 euro (330.000 kroner) i premiepotten.

Premiepotten i Vasaloppet, som foreløpig er det eneste langdistanseløpet Marit Bjørgen har uttalt at hun vil satse på sesongen 2020/21, er 50.000 euro – rundt 550.000 norske kroner.

