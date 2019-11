FORBEREDT PÅ NEDERLAG: Therese Johaug i Finland kvelden før verdenscupåpningen. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Johaug før Frida Karlsson-duellen: – Forberedt på å bli slått

RUKA (VG) Therese Johaug (31) mener svenske Frida Karlsson (20) allerede er en trussel for henne. Samtidig mener Johaug at prestasjonene til eget lag i sesongpremieren ikke holdt mål.

For på Beitostølen var Johaug overlegen og bare Heidi Weng var i nærheten av landslagsløperne. I Ingvild Flugstad Østbergs fravær ble de andre på laget slått kraftig av flere umeritterte løpere.

– Klart hvis man ser på totalen, så var det for dårlig lagmessig. Vi må kalle en spade for en spade. Noe annet vil være å lyve. Men som sagt: Vi lader opp til Beitostølen på ulik måter. Noen topper formen og andre går inn til Beito med mye trening. Så får vi se de neste helgene. Det er da vi kan ta en evaluering på hvordan formen er for oss, sier Johaug til pressen i Kuusamo torsdag kveld.

Menyen til verdenscupen i Ruka Fredag 29. november 10.00: Kvinner – sprint – prolog – klassisk

10.45: Menn – sprint – prolog – klassisk

12.30: Kvinner og menn – sprint – heat + finaler – klassisk Lørdag 30. november 09.45: Kvinner – 10 km – klassisk

11.30: Menn – 15 km – klassisk Søndag 1. desember 10.10: Kvinner – jaktstart – 10 km – fri

11.25: Menn – jaktstart – 15 km – fri

Samtidig knuste Frida Karlsson stjernen Charlotte Kalla med 40 sekunder i åpningshelgen i Sverige. Nå mener Johaug, som var ubeseiret på distanserenn frem til avslutningshelgen i fjor, at svensken kan slå henne allerede nå.

– Jeg er forberedt på å bli slått og det allerede i helgen, sier Johaug til VG.

TOPPMØTE: Frida Karlsson (t.v.) og Therese Johaug (t.h) etter sølv og gull på 10 kilometer klassisk under VM i Seefeld sist vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk

Og da snakker hun om Frida Karlsson. Den svenske løperen slo gjennom under ski-VM sist vinter da juniorstjernen endelig fikk prøve seg mot verdenseliten. På direkten var hun i toppen. Til slutt ble det stafettgull, bronse på tremilen og sølv på 10-kilometeren, der hun kun var sekunder bak Johaug.

– Kan hun ta over langrennstronen allerede i år?

– Man kan ikke se bort fra det, men jeg vil ikke legge presset på henne av den grunn. Hun er førsteårssenior og vi rundt henne skal ikke forvente at hun skal være på toppen av pallen, og være på pallen, hver eneste verdenscuphelg. Men at hun kan gjøre det, det kan hun absolutt, sier Johaug om den svenske løperen med Petter Northug som forbilde:

Og det svenske supertalentet, som fylte 20 år for drøyt tre måneder siden, har merket at forventningene er skrudd opp før årets første Johaug-duell.

– Jeg har fått høre det ganske mye. Men jeg ser ikke duellen dere ser. Jeg ser en duell mot meg selv i hver konkurranse. Jeg er fornøyd dersom jeg vinner over meg selv, sier Frida Karlsson til VG dagen før verdenscupåpningen.

Den norske landslagstreneren Ole Morten Iversen påpekte også tidligere på dagen at han tror Karlsson kan slå Johaug allerede i helgens konkurranser.

– Tror du på det selv, Karlsson?

– Jeg setter ingen sperrer i hodet. Men jeg vet overhodet ikke hvor bra hun er. Men jeg vet at hun er veldig god, sier Karlsson til VG.

Johaug vs. Karlsson Resultatene i dueller mellom Karlsson og Johaug sist sesong: VM i Seefeld 15 km med skibytte: Johaug: 1 Karlsson: 5 10 km klassisk: Johaug: 1 Karlsson: 2 30 km fri teknikk: Johaug: 1 Karlsson: 3 Mini-tour i Quebec Sprint: Karlsson: 5 Johaug: 25 10 km fellesstart klassisk: Johaug: 2 Karlsson: 17 Sammenlagt: Johaug: 2 Karlsson: 9

Og NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Johaug har all grunn til å føle seg truet, og påpeker at Karlssons maktdemonstrasjon i Sverige skjedde på elendige ski.

– Et slikt løp Johaug leverte søndagen på Beitostølen er Frida Karlsson i stand til å gjøre. Det betyr at Therese bør løfte seg litt for å være sikker på å slå henne, sier Bjørn.

Han ser i likhet med Johaug at mesteparten av det norske kvinnelandslaget ikke leverte i sesongpremieren og må heve seg vesentlig fremover.

– Utenom Johaug så var det bare Heidi Weng på distanse som viste elitenivå, sier Bjørn.

