Nytt NM-gull for Johaug: - Uoffisiell verdensrekord

KONNERUD/OSLO (VG) Therese Johaug tok sitt NM-gull nummer 13 og var helt overlegen på det lynraske føret.

Oppdatert nå nettopp

Johaug var helt overlegen og tok gullet 44,6 sekunder foran Astrid Uhrenholdt. Kampen bak Johaug var tett underveis i rennet i NM-løypene. Jacobsen kom i mål til foreløbig andreplass 44,6 sekunder bak Johaug. Og det var lynraskt som også NRK-ekspert Torgeir Bjørn påpekte etter at Johaug brukte 21.33 på 10-kilometeren.

– Det er uoffisiell verdensrekord, sier Bjørn, som mener at det aldri tidligere har blitt gått så fort på en 10-kilometer for damer noensinne.

Det ultrakjappe føret kunne også Uhrenholdt Jacobsen skrive under på:

– Skiene går nesten fortere enn det kroppen klarer å følge med på, sier Jacobsen til NRK.

VG fulgte rennet direkte her.

OVERLEGEN: Therese Johaug etter NM-gull nummer 13. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Det var aldri tvil om hvor NM-gullet skulle havne på 10 kilometeren i fri teknikk på Konnerud torsdag formiddag.

– Det er et føre man må beherske. Det er hardt på toppen. De må gå med stive ski og stå litt lenger på skyvene, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland som påpekte at vinnertiden var meget rask for damene.

Johaug har dominert voldsomt både denne sesongen og forrige sesong og det fortsetter på hjemmebane i Norge.

– Jeg er veldig godt fornøyd med løpet . Det er ikke mitt føre og min løype. Men jeg har jobbet hardt for å bli bedre i slike løyper og beviser at jeg klarer å takle dette føret, sier Johaug til NRK.

Allerede etter seks kilometer var Johaug 36,1 sekunder foran Astrid Uhnreholdt Jacobsen. Og hun økte mot mål.

– Jeg tror det var et løp i toppklasse i verdenscupen også, sier Johaug.

Jacobsen hadde selv ikke oversikten over hvor hun lå an da hun ble intervjuet rett etter målgang. Men hun ble nummer to foran Tiril Udnes Weng som tok bronse. Ragnhild Haga ble nummer fire.

Heidi Weng ble nummer fem etter en meget svak start av løpet der hun lå 33 sekunder bak allerede etter to kilometer. Hun hadde ikke gått gjennom løypen på forhånd. Men da hun fikk spørsmål av NRK om hun hadde gått feil svarte Weng:

– Neida. Det mange som trodde jeg ikke skulle finne frem i dag, men jeg gjorde det. Det var veldig positivt sier Weng.

VG opddaterer saken.

Publisert: 30.01.20 kl. 11:58 Oppdatert: 30.01.20 kl. 12:24

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser