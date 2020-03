Smøreteamet etter Johaug-fadesen: – Burde fått klarere beskjed

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug var irritert etter å ha tapt tremilen, etter norsk skitabbe i Holmenkollen. Smøresjefen innrømmer nå at Johaug burde fått beskjed av dem om å bytte ski.

For tapet mot Karlsson skjedde etter en svensk genistrek med skibytte underveis og – en norsk tabbe, da Johaug ikke gjorde det samme.

– Vi fikk råd av smøreteamet om ikke å bytte ski. I etterpåklokskapens navn skulle vi byttet, sier Johaug til VG etter å ha blitt slått av Frida Karlsson med 1,2 sekunder i en steinhard kamp om seieren på tremilen i Kollen.

– Vi gjør en blemme på slutten. Vi skulle absolutt byttet ski. Det var «jækla kjedelig» å tape dette på sisterunden, men slik er sporten, sier Johaug.

Johaug var irritert etter skitabben. Hun mente også hun burde fått beskjed om skibytte.

– Jeg fikk ikke beskjed om å bytte ski. Det burde jeg fått beskjed om, sier Johaug til VG.

For etter svenskenes skibytte startet den intense seierskampen som til slutt endte med at Johaug tapte over minuttet til Karlsson på siste del av rennet.

Nå tar smøresjef Stein Olav Snesrud selvkritikk da han prater med VG over en time etter målgang.

– Ja, hun skulle fått klarere beskjed om at hun burde byttet ski. Men fortsatt hadde hun en såpass god ledelse. For egen del må vi stole på testene vi har gjort og valget vi har tatt. De hadde skiene der og vi sa hele veien at løperne måtte kjenne på hva som fungerte, sier Snesrud til VG.

Han påpeker at valgene er vanskelige i kampens hete, men at løperne selvfølgelig får råd av dem.

På spørsmål om hva han tenkte da han så at flere utøvere fra andre nasjoner byttet ski underveis, svarer Snesrud:

– Oj, nå blir det spennende å se hva som skjer.

I skogene rundt den stengte skistadion var det samtidig svært høy stemning under tremilen:

Han sier at taktikken deres var klar etter skitesting dagen i forveien. Skiene de da testet viste seg å tape seg mindre enn det de har opplevd tidligere år i Holmenkollen.

Svenskene pekte på at deres statistikk viste at det er lønnsomt å bytte ski. Det må også Snesrud innrømme er rett.

– All erfaring fra tidligere har vist at det stort sett har vært lønnsomt å bytte ski. Vi har stort sett gjort det, men noen ganger ikke, sier Snesrud som påpeker at de må stole på testene de har gjort i forkant.

PÅ tremilen fikk det valget store følger for avslutningen av rennet.

Landslagstrener Geir Endre Rogn sier det var kontinuerlig radiokontakt mellom smøreteamet og resten av støtteapparatet som befant seg ute i sporet under rennet. Det ble formidlet en rekke spørsmål inn til smøreteamet underveis.

– Det ble spurt gjentatte ganger gjennom løpet og de var tydelige på at de trodde at det ikke lønnet seg å bytte ski. Antagelig var det produktet under eller føret som gjorde dette. Det var åpenbart at det lønnet seg å bytte i dag, sier Rogn til VG.

Han påpeker at det stoles veldig på testene som er gjort, men er klar på løpernes rolle også.

– Løperne har også et ansvar for å se om skiene taper seg underveis. Det er vanskelige vurderinger. Det ble feil i dag. Hvor den skylden ligger, den vil ikke jeg fordele. Det er mange som er del i den, sier Rogn.

– Therese er sliten, ropte NRK-ekspert Torgeir Bjørn med tre kilometer igjen av tremilen i Holmenkollen.

Da var rennet i ferd med å utvikle seg på sensasjonelt vis. Johaug ledet stort underveis på tremilen. Da svenskene passerte etter skibyttet var det ett minutt og åtte sekunder opp til Johaug.

Men så begynte Frida Karlsson og Ebba Andersson å spise sekunder mot slutten. Og ledelsen krympet mer og mer i raskt tempo etter svenskenes skibytte. Og Karlsson rykket fra lagvenninnen og tok opp jakten på Johaug alene.

Johaug kjempet til slutt febrilsk for å holde Frida Karlsson bak seg i Kollen-løypene. Mot Gratishaugen var ledelsen spist opp, før løperne skulle gjøre opp om seieren på stadion.

Karlsson forsøkte å rykke fra Johaug da hun rundet Gratishaugen før stadion, men Johaug svarte og tok teten med 300 meter igjen av rennet. Men til slutt vant Karlsson rennet etter en mektig spurt på oppløpet der hun knuste Johaug.

– Det var sjanseløst, sa Johaug til Karlsson i målområdet, mens løperne poserte for fotografene rett etter at rennet var avgjort.

Overfor NRK var Johaug klar:

– Det var en genistrek av Sverige og en generaltabbe av Norge.

Da var tonen en annen fra Karlsson, som tok sin første verdenscupseier noensinne.

– Det føles utrolig, sier den svenske skiyndlingen til VG.

Hun forteller at de svenske jentene pratet om skibyttet underveis ute i sporet og ble enige om at de trengte en utstyrsmessig «boost» mot slutten.

– Selv om mange ikke gjorde det, gjorde vi det. Det var et smart valg. På slutten kjente jeg at jeg hadde overtaket på Therese, sier Karlsson.

