Johaug irritert i Kollen: - Generaltabbe av Norge

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug så ut til å knuse konkurrentene i Holmenkollen. Så slukte Frida Karlsson ledelsen og knuste Johaug på oppløpet i Kollen

Det skjedde etter en svensk genistrek med skibytte underveis og en norsk tabbe, da Johaug ikke gjorde det samme. Dermed startet den intense seierskampen.

– Therese er sliten, ropte NRK-ekspert Torgeir Bjørn med tre kilometer igjen av tremilen i Holmenkollen.

Da var rennet i ferd med å utvikle seg på sensasjonelt vis.

Johaug hadde ledet stort underveis på tremilen.På det meste var det 53 sekunder tilbake til konkurrentene for Johaug.

Men så begynte Frida Karlsson og Ebba Andersson å spise sekunder mot slutten av løpet. Og ledelsen krympet mer og mer i raskt tempo etter svenskenes skibytte.

– Det var en genistrek av Sverige og en generaltabbe av Norge, så mye man tapte på sisterunden, sier Johaug til NRK.

Johaug innrømmet at hun var irritert på seg selv for at de ikke byttet ski.

– Jeg skulle gjerne ha vunnet dette rennet her. Jeg hadde en ganske bra ledelse hele veien. Det er klart det er surt å tape dette på målstreken. Men samtidig er ski en del av gamet, sier Johaug.

For Johaug kjempet til slutt febrilsk for å holde Frida Karlsson bak seg i Kollen-løypene. Mot Gratishaugen var ledelsen spist opp, før løperne skulle gjøre opp om seieren på stadion.

Karlsson forsøkte å rykke fra Johaug da hun rundet Gratishaugen før stadion, men Johaug svarte og tok teten med 300 meter igjen av rennet. Men til slutt vant Karlsson rennet etter en mektig spurt på oppløpet der hun knuste Johaug.

– Det var sjanseløst, sier Johaug til Karlsson i målområdet og la til at hun burde byttet ski underveis i rennet.

For det var trolig snakk om en stor norsk tabbe at Johaug ikke byttet ski, noe svenskene gjorde.

Da var tonen en annen fra Karlsson i intervjuet med FIS, etter målgang.

– Jeg følte meg så bra i dag, sier Karlsson.

– Det var et vinnerkonsept å skifte ski. Jeg følte meg så sterk på slutten og jaktet henne, sier Karlsson.

Charlotte Kalla sier også til NRK at de diskuterte lenge på løpermøtet dagen før tremilen om hvordan de skulle legge opp taktikken med skibytter underveis. De ble enige om å bytte ski etter tre runder.

– Det er en genistrek av Sverige når forskjellen er så stor og har så stor effekt, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Det ble virkelig fart på tremilen i Holmenkollen mot slutten av løpet, da de svenske damene hadde byttet ski underveis i rennet. Det så ut som en genistrek av svenskene, som har fått mye tyn i Sverige for dårlige ski denne sesongen. Tidligere i løpet hadde JOhaug skaffet seg en stor luke til en gruppe på 19 løpere, før jakten starten.

– Det ser ut som svenskene har fått bedre ski utover i løpet, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Johaug var ute på sisterunden.

Da var det tydelig at det røynet på for skistjernen. For på kort tid hentet forfølgerne Frida Karlsson og Ebba Andersson hentet mange sekunder på Johaug, som måtte grave dypt for å sikre seieren.

