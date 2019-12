TILBAKE: Ingvild Flugstad Østberg på dagens pressemøte. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Flugstad Østberg svarte på spørsmål etter startnekten: – Noen ting er personlige

Ingvild Flugstad Østberg (29) er endelig tilbake i konkurranse til Tour de Ski, men innrømmer at hun er usikker på hvor god formen er når hun skal forsvare seieren fra i fjor.

– Jeg har sett frem til å gå skirenn, det har vært rart å måtte se det på TV, men helsen min har vært det viktigste, forklarer Flugstad Østberg på pressekonferansen i sveitsiske Leinzerheide hvor Tour de Ski har startskudd lørdag.

Tour de Ski 2019/20: Kvinner:

28/12: 10 kilometer fellestart, fri teknikk (12:45)

Det var før den nasjonale åpningen på Beitostølen i november at Tour de Ski-vinneren fikk startnekt av helsemessige grunner. 29-åringen har ennå ikke vært tilbake i Verdenscupen, men rett før jul kom nyheten om at hun er friskmeldt til Tour de Ski.

Da startnekten kom var hun sparsom med detaljer for bakgrunnen, men hun understreker at hun prøvde å være så åpen og ærlig som hun kunne være.

– Noen ting er personlig, og er noe ikke alle har krav på å vite. Jeg føler jeg fikk respekt for det, så vet jeg noen burde sagt mer, sier hun, og fortsetter:

– De aller fleste som var kritiske ville nok heller ikke ønsket å gå ut med sine personlige helseopplysninger, de hadde kanskje skjønt mer om de hadde snudd på det.

Har tatt ned treningsbelastningen

Flugstad Østberg hadde sin beste sesong med seier i både Verdenscupen og Tour de Ski forrige sesong, men konkurransenekt de siste månedene har gjort henne usikker.

– Jeg er spent på å starte, og vet ikke helt hvordan formen er, og hvordan det vil ende, sier hun på pressekonferansen fredag.

– Men først og fremst er jeg glad for å være her, og endelig kunne starte sesongen.

Dette svarer hun på spørsmål om hvilke grep hun har gjort for å være tilbake på startstreken.

– Jeg har tatt ned treningsbelastningen, mindre reiser og ingen konkurranser, jeg har også hatt et godt samarbeid med helseteamet vårt, og fått gjort de grepene som gjør at jeg kan stå her nå, forklarer hun til et samlet pressekorps i Sveits.

Flere forfall

Therese Johaug er storfavoritt i årets Tour, hun går for første gang siden hun vant i 2016. På kvinnesiden har det blitt norsk seier Tour de Ski sammenlagt de siste seks årene, etter null sammenlagtseire i de syv første utgavene.

Fredag ble det klart at en av Johaugs fremste konkurrenter, finske Krista Pärmakoski, går glipp av Tour de Ski. På sin egen Instagram skriver at hun må melde forfall grunnet sykdom.

Også den norske troppen har blitt rammet av sykdom. Lotta Udnes Weng sliter med forkjølelse, og erstattes av Magni Smedås. På herresiden erstatters Sindre Bjørnestad Skar av Jan Thomas Jenssen.

