NÆRE ALLIERTE: Markus Cramer (t.v.) er treneren til Sergej Ustjugov (t.h) på det russiske landslaget. Foto: Terje Pedersen

Treneren frykter stjerne-exit: Løfshus synes ikke synd på Ustjugov

VAL DI FIEMME (VG) Russlands trener Markus Cramer er redd for at Tour-favoritt Sergej Ustjugov (27) avslutter karrieren på grunn av dopingstraffen mot Russland. Det får ingen sympati fra tidligere landslagssjef Vidar Løfshus.

Sergej Ustjugov regnes fortsatt som favoritt til å vinne Tour de Ski sammenlagt, etter sprintetappen som Johannes Høsflot Klæbo vant i Val di Fiemme på nest siste dagen av touren.

I fjor gikk russeren langt fortere enn Johannes Høsflot Klæbo opp den såkalte «monsterbakken», selv om det ikke var nok, da trønderen vant fjorårets utgave av etappeløpet.

Oppturen til Ustjugov kommer bare noen uker etter at Det internasjonale antidopingbyrået utestengte Russland fra de største idrettskonkurransene de neste fire årene, med en del unntak.

For Ustjugovs del kan han miste sitt andre OL på rad på grunn av dopingetterforskningen av Russland.

Russland-trener Markus Cramer er urolig for Ustjugovs fremtid i langrennssporten og frykter at hans stjerneløper kommer til å legge opp.

– Ja. Når du ikke får delta i OL kanskje to ganger, når du ønsker å bli olympisk mester vil motivasjonen vil gå ned, sier Cramer til VG og bekrefter at en snarlig Ustjugov-exit fra sporten er hans største frykt.

Ustjugov konkurrerte i Sotsji der det i ettertid har blitt avdekket omfattende juks med dopingprøver under lekene i 2014. I ettertid var han blant de russiske utøverne som ble nektet å delta i OL i Pyeongchang i 2018. Nå ligger det an til en ny OL-nekt for Ustjugov.

Ustjugov har selv under Tour de Ski avvist alle spørsmål om dopingdommen mot Russland og hvordan den påvirker ham.

– Det er ikke bra når du har en av de sterkeste løperne i ditt lag og han kanskje vil legge opp på grunn av dette. Fordi for alle utøverne er det største å komme til OL og forhåpentligvis ta en medalje, sier Cramer, som ble trener i Russland i 2015.

PROFILERT SJEF: Vidar Løfshus, tidligere landslagssjef for Norge frem til våren 2019. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det får ikke sympati fra Vidar Løfshus, som var norsk landslagssjef frem til han ga seg etter 13 år i skiledelsen sist vår.

– Jeg gråter ikke for det, sier Løfshus til VG og gjør det klart at han ikke syns synd på den russiske stjernen.

Løfshus som var i den norske landslagsledelsen fra 2007 til 2019, påpeker at Ustjugov var med i OL i Sotsji, et mesterskap som ble avslørt som en enorm dopingskandale. Og at det var en periode Løfshus generelt har lav tillit til i russisk langrenn.

– Dersom bevismaterialet er sterkt nok og han da blir utestengt og mister motivasjon av det, så har det vært en god prosess. Da bør det bli slik, sier Løfshus.

Han forteller om en meget tynnslitt tillit til russisk idrett etter mange år som landslagssjef for Norge.

– Det handler om opplevelsene jeg hatt med Russland opp gjennom. Men jeg tror de som konkurrerer på internasjonalt nivå nå er rene og at de som går konkurranser ikke tør å gjøre noe «kokkelimonke» i sesongen, sier Løfshus som imidlertid tviler på at det er vanskelig å bygge god kultur i Russland over natten og at det er annerledes på andre nivåer i idrettsnasjonen.

– Jeg er litt overrasket når jeg går over stadion og ser ledere som har vært med lenge her. Jeg hilser på dem, men de har en historikk og er kulturbærere, sier Løfshus, som er på plass i Italia under touren sammen med sponsorene til landslaget.

Han er klar på at dopingjukset i Sotsji er blitt bevist, slik det også er fastslått i flere dopingrapporter. Og han mener det er naivt å tro at ledelsen i langrenn i Russland ikke skal ha visst om det som foregikk.

– Det er så systematisk oppbygd og at det skjer på siden av lagene virker for meg for usannsynlig, sier Løfshus som er skuffet over at ikke langrennsledere som har vært innblandet blir straffet etter det som har skjedd i Russland.

VG konfronterte Cramer med uttalelsene fra Løfshus etter sprintetappen i Italia lørdag. Den russiske landslagstreneren, som er fra Tyskland slår tilbake.

– Det er for lett å si at noe kanskje skjedde i fortiden. Og to store norske stjerner hadde positive tester. For Ustjugov har vi ikke noe informasjon. Hvorfor kunne han ikke starte i OL selv om andre kunne starte. Jeg er glad Sundby kunne starte i OL, for slik er reglene. Men reglene må være det samme for russerne, sier Cramer.

Han påpeker at de har fått begrunnelser for hva som var problemet med en løper som Aleksandr Legkov, som vant OL-gull på femmilen i Sotsji. Russeren forsvant senere fra skisporten i etterkant av dopingetterforskningen av lekene. Men Cramer sier det ikke er tilfelle med Ustjugov som også ble nektet OL-deltagelse i 2018.

Han understreker at blodpasset og alle tester som er loggført av russeren har vist at alt er helt ok, også i tiden rundt Sotsji-OL.

– Vi vet at Russland hadde dopingproblemer i fortiden. Men min personlig mening er at det ikke er rettferdig når en utøver blir utestengt på grunn av feil fra andre personer. Det er virkelig tøft for utøverne, sier Cramer.

Samtidig mener landslagsløper Sjur Røthe at det må være provoserende for Ustjugov å ha usikkerheten om fremtiden hengende over seg. Han håper ikke Ustjugov legger opp.

– Han er en fargeklatt i miljøet og en utrolig god skiløper, som etter mitt skjønn fortsatt har mye inne, sier Røthe.

Publisert: 05.01.20 kl. 08:41

