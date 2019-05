FØRST OPP MONSTERBAKKEN: Heidi Weng etter å ha vunnet Tour de Ski i 2018. Foto: Göran Bohlin, VG

Nå blir Tour de Ski mer lik den «ekte» Touren

Ideen til Tour de Ski kom fra Tour de France. Men mange av de beste løperne har holdt seg mer eller mindre borte de siste vintrene. Nå legges det kraftig om – sånn at ski-versjonen blir mye likere sykkel-originalen.

Nå nettopp







– Først og fremst handler det om to store endringer i Tour de Ski, forteller Åge Skinstad, som er det norske medlemmet i verdenscupkomiteen i FIS (det internasjonale skiforbundet):

Ei grønn sprinttrøye innføres – som i sykkel. Det gjør Tour de Ski mer interessant for spesialsprinterne.

Monsterbakken-etappen blir fellesstart. Det betyr at det ikke nødvendigvis lenger er den som er først opp Alpe Cermis, som er totalvinner av Tour de Ski.

les også Harsem vraket fra landslaget: – Jeg føler jeg er blitt dårlig behandlet

– Det blir store endringer, sier Åge Skinstad.

– Det er nok en blandet norsk reaksjon, men jeg stemte for – i forståelse med langrennssjef Espen Bjervig.

Skinstad antyder at endringen kan gi ikoniske TV-bilder – à la de vi har sett om igjen de siste ukene med et helt Norge som venter på at Gjermund Eggen skal komme fram mellom granbuskene under VM i 1966.

– Endringene skjer i visshet om at mange sterke løpere har stått over, og de mer sprintrelaterte løperne har gitt seg underveis. Det har ikke vært så mange som har gått opp bakken den siste dagen.

les også Engerdal og Ski-Norge tok farvel med Gjermund Eggen

Skinstad forteller at det nå er vedtatt å ha en sprint den siste dagen (som i 2019 var 10 km kvinner og 15 km menn, begge fellesstart).

– Det er vedtatt å dele ut sprintpoeng som i Tour de France, ikke bonussekunder som tidligere. Det kan for eksempel bli på den første mellomtiden på intervallstarten eller den første runden på fellesstart. Det kommer også til å bli utdelt poeng to ganger underveis på den siste etappen, forteller Åge Skinstad.

Det betyr at typiske sprintere som Maiken Caspersen Falla og Kristine Stavås Skistad kan kjempe om den grønne trøya – men samtidig er det et krav at de skal komme seg i mål opp monsterbakken innen en maksimaltid – akkurat som i sykling.

les også Alle landslagsløperne har forlatt norske Madshus

– Er det ikke et kjennetegn for Tour de Ski at førstemann opp monsterbakken er vinneren?

– Jeg er ikke redd for den endringen. I Tour de France er det sjelden at sammenlagtvinneren vinner etappen inn på Champs-Élysées siste dag. Vi kan komme til å få ikoniske bilder à la Gjermund Eggen om for eksempel Aleksandr Bolsjunov har ett minutt å ta inn på Johannes Høsflot Klæbo – og vi kan følge med hvordan han spiser seg innpå meter for meter.

– Hvis vi ikke prøver noe nytt, så finner vi i hvert fall ikke ut om det fungerer, er Åge Skinstads holdning til endringene i langrennssportens nyttårstour, som er altså er bestemt på FIS’ kalenderkonferanse i Dubrovnik.

Publisert: 01.06.19 kl. 04:22