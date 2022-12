1 / 3 VONDT: Håvard Solås Taugbøl under kvartfinalen på Beitostølen. forrige neste fullskjerm VONDT: Håvard Solås Taugbøl under kvartfinalen på Beitostølen.

VM-bronsevinner Taugbøl i smerter: − Dette er krise for det norske landslaget

BEITOSTØLEN (VG) Håvard Solås Taugbøl tok seg til låret under kvartfinalen – og brøt sprintrennet bare to drøye måneder unna VM. Det er en strekkskade i lysken.

Sprinten pågår fortsatt!

– Det er ikke gunstig, sier Taugbøl til NRK og opplyser at det er en strekk i lysken.

Håvard Solås Taugbøl tok sprint-bronse i Oberstdorf i 2021.

Han ble nummer ti på prologen og gikk i det nest siste kvartfinaleheatet på Beitostølen fredag. Det ble tidlig klart at han var i smerter. Han tok seg til låret. Omfanget av lårskaden er ikke kjent. Ett minutt og 31 sekunder bak heatvinner Ben Ogden kom Taugbøl i mål.

– Jeg kjente det nappet til, så måtte jeg kjenne et hva det var. Da man skulle dra ifra, var det null kraft i det, sier Taugbøl til NRK.

Han fortalte videre at det gikk bra å stake.

– Dette er krise for det norske landslaget, sier NRK-kommentator Jann Post.

Even Northug ble nummer fem i semifinalen, og er dermed ferdig for dagen på Beitostølen.

Johannes Høsflot Klæbo har vunnet to av to verdenscupsprintene denne sesongen, fredag var han ikke til start på grunn av sykdom. Han trakk seg også fra to renn i Lillehammer sist helg på grunn av sår hals.

Sprinten på Beitostølen i klassisk stil er viktig for VM-uttaket til Planica senere i sesongen, siden VM-sprinten er i klassisk.

Åtte av 12 nordmenn gikk videre fra prologen på Beitostølen. Men Erik Valnes valgte å trekke seg før kvartfinalene, på grunn av en sår hals. Landslagslege Marianne Aukland opplyste at det ikke var covid.

Sindre Bjørnestad Skar var ekstremt skuffet etter at han røk ut i prologen.

PS! Fredagens prologvinner, den franske overraskelsen Jules Chappa, røk ut allerede i kvartfinalen.