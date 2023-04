Kommentar

Nå blir lønnshoppet en enda rødere klut

HURRA-STEMNING: Johannes Høsflot Klæbo ligger foran på femmila i Holmenkollen i mars, så følger Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund og lager et norsk tog. Krüger vant til slutt.

Hvis Norges Skiforbund er tvunget til å kutte rått i det sportslige tilbudet, blir det enda mindre musikalsk at det nylig ble vedtatt at styrelederen i langrenn kan tjene opp mot 900.000 kroner.

Økte kostnader og prispress rammer samfunnet på bred front, og det er ingen overraskelse at også skiforbundet kjenner på at tidene er trangere.

Likevel er det nok mange som fikk litt hakeslipp over hvor drastiske tiltak som kan være på gang for å få utgiftene ned.

Ifølge VGs opplysninger ligger økonomiproblemer an til å få direkte konsekvenser for det sportslige opplegget.

LANGRENNSSJEF: Torbjørn Skogstad.

Altså fører pengemangel til at færre utøvere enn tidligere får anledning til å være med på landslagene. I tillegg skal det ligge an til kutt i blant annet samlingsdøgn, hvor mye helsepersonell som er på samlinger, reisevirksomhet og markedsaktiviteter.

Summen er kraftig kost.

Evnen til å sette tæring etter næring er viktig i enhver virksomhet, og det er selvsagt mye bedre at forbundet tar grep nå enn om de hadde drevet over evne fremover.

Likevel er det et par forhold rundt totalbildet her som det er vanskelig å få til å henge sammen. Dersom jeg hadde vært en utøver som ble fratatt landslagsmuligheten på grunn av dårlig råd i skiforbundet, hadde jeg blitt rasende over at samme forbund for ikke lenge siden så det opportunt å godkjenne at honoraret til lederen av langrennskomiteen kan økes med flere hundre tusen i året.

Didrik Tønseth må pakke skiene og forlate landslaget.

Det var diskusjoner underveis, men enden på visa ble ja til å åpne for en kompensasjon på nesten 900.000 kroner årlig frem til 2024.

Det er under et halvt år siden saken ble behandlet i skistyret. Selv om man selvsagt ikke kunne forutse alt som har skjedd siden den gang, ser det merkelig ut sett i sammenhengen med at det skjedde så kort tid før det kuttes brutalt i aktivitet.

Hva slags signal dette sender til både de aktive og frivilligheten i Ski-Norge, er kanskje noe ledelsen i forbundet burde tenke nøye over.

Det er også verdt å reflektere over om det kuttes på de mest fornuftige stedene, eller om det hadde vært alternative måter å prioritere på under trangere rammer.

Det som skjer nå er at forbundet rokker ved det viktigste de har - utøverne - som jo også er grunnlaget for å skaffe inntekter.

Diskusjonene har vært mange og lange om konkurransevridningen det medfører at ressursene rundt smøring er så ulik mellom nasjonene. I opplegget VG har fått skissert skal det så langt som mulig ikke kuttes i støtteapparatet rundt ski.

Her er det ingen fasit, men det er åpenbart verdt å diskutere linjen som legges. De siste årene har landslagene kostet mellom 34 og 38 millioner kroner å drifte.

VRAKET: Emil Iversen er ikke på landslaget kommende sesong.

Nå blir et av mange spørsmål hvordan sponsorviljen i næringslivet blir fremover. Det kan fort ha sammenheng med hvilke løpere som blir profilene på landslaget, i tillegg til de generelle økonomiske utfordringene.

Vi vet at Kristine Stavås Skistad fortsetter sin egen vei, mens tilknytningen til Johannes Høsflot Klæbo jevnlig er et tema.

Her er det mye som er utenfor NSFs kontroll.

Men et område hvor forbundet faktisk har styringen, er hvordan de prioritere avlønning i egne rekker.

Da er lederboom i tunge tider ikke spesielt musikalsk.