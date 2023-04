SVENSK BEKYMRING: Marthe Skaanes vant NM-gull på 5 kilometer klassisk i Tolga forrige helg. 256 utøvere stilte til start – noe som sørger for svensk uro.

Forskjellene skaper bekymring i Sverige: − Må ikke lukke øynene for dette

Startlisten i forrige helgs nasjonale skimesterskap (SM) skaper bekymring i Sverige.

– Det er mye å ta tak i, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström til svenske Expressen etter at SM SMSvenskenes nasjonale mesterskap. ble unnagjort forrige helg.

Landslagssjefen sikter ikke til resultatene under SM-konkurransene i Kalix, men startlistene. 257 norske kvinner stilte til start på 5-kilometeren under NM i Tolga forrige helg.

Det er 221 utøvere mer enn antall svensker som stilte til start på kvinnenes tremil, skriver Expressen.

Sverige-trener Stefan Thomson erkjenner overfor Expressen at utviklingen er bekymrende.

– Vi må ikke lukke øynene for dette, sier landslagssjef Byström, som støtter bekymringen til Thomson.

– Jeg forstår at de i Sverige kan bli i skremt når det er 257 utøvere til start, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn og ler til VG.

– Det er en fryktinngytende norsk gjeng, men samtidig så er svenskene per nå de beste. Jeg føler liksom ikke at de trenger å være så bekymret på damesiden, det er mer på herresiden der Norge dominerer så fullstendig, fortsetter eksperten.

Info Sverige – Norge i langrenn, sesongen 2022/23 Kvinnesiden: Tiril Udnes Weng (Norge) vant verdenscupen sammenlagt.

Frida Karlsson (Sverige) vant Tour de Ski sammenlagt.

VM-medaljer i Planica, Sverige: Fire gull, tre sølv og fire bronse.

VM-medaljer i Planica, Norge: Ett gull, to sølv og én bronse.

9 av 30 individuelle renn i verdenscupen ble vunnet av en nordmann.

12 av 30 individuelle renn i verdenscupen ble vunnet av en svenske. Herresiden: Johannes Høsflot Klæbo (Norge) vant verdenscupen sammenlagt.

Johannes Høsflot Klæbo (Norge) vant Tour de Ski sammenlagt.

VM-medaljer i Planica, Sverige: Null gull, null sølv og én bronse.

VM-medaljer i Planica, Norge: Seks gull, fire sølv og to bronse.

Det ble tidobbelt norsk på femmila i Holmenkollen. Det er historisk. En nasjon hadde aldri før dominert et enkelt renn på samme måte som Norge gjorde i mars.

27 av 30 individuelle renn i verdenscupen ble vunnet av en nordmann.

Calle Halfvarssons annenplass på sprinten i Lahti 25. mars var Sveriges beste prestasjon. Obs: Norge maksimerte både antall gull- og sølvmuligheter på herresiden. To lagøvelser gjorde at Norge ikke kunne vinne mer enn fire sølvmedaljer. Vis mer

«Kun» 36 utøvere stilte til start på tremila i det svenske mesterskapet. Det handler om at mange utøvere velger å legge opp i midten av 20-årene, skriver Expressen.

– Frem til omtrent alderen 25–27 år er det naturlig at mange satser og prøver, men hvis du ikke har kommet på et visst nivå i den alderen, er det naturlig at du prioriterer noe annet. Hvis du er 30 år og ikke har nådd opp, så er det naturlig at du prioriterer jobb og utdannelse, forklarer Torgeir Bjørn.

NRK-eksperten mener det er avgjørende at løpere i alderen 19–25 år får økonomisk sikkerhet.

– Da føler utøverne at de kan satse for fullt uten at de eksempelvis ikke har råd til å betale husleie eller strømregninger, forklarer Bjørn.

Landslagssjef Anders Byström blir spurt av Expressen hva som er det verst tenkelige scenarioet i fremtiden.

– At vi stiller til start om noen år med tre-fire verdensklasseløpere, men ingenting bak. Og at vi ti år senere står igjen uten noen i verdenseliten. Det kan virkelig ikke skje.

Torgeir Bjørn trekker frem et poeng som støtter bekymringen til den svenske langrennsleiren.

– Sverige var sterke i herrelangrenn uten at man klarte å gjøre et godt nok rekruttarbeid. Det gjorde at da Marcus Hellner, Johan Olsson og Anders Södergren la opp, så ble det et stort tomrom som fortsatt svensk herrelangrenn lider litt av.

– De sliter fortsatt med å fylle tomrommet, mens frykten som de har er at kvinnelangrenn kan komme dit om noen år. Per nå er damene verdens beste.

De svenske kvinnene tok gull på fire av seks øvelser under VM i Planica tidligere i vinter, mens svenske Frida Karlsson vant Tour de Ski og norske Tiril Udnes Weng tok verdenscupen sammenlagt.