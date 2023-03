UTSLITTE: Rosie Brennan, Linn Svahn Anne Kjersti Kalvå, Ebba Andersson og Frida Karlsson lå rett ut i målområdet etter 30 kilometeren i VM lørdag.

Damene skal ut i nok et blodslit: − Det er totalt idiotisk

PLANICA (VG) Etter en kraftanstrengelse over tre mil på sugende føre i VM-løypene i Slovenia lørdag, venter en knallhard femmil i verdenscupen i Holmenkollen allerede til helgen. Det faller i dårlig jord hos tyskerne.

– Jeg sa det på vårmøtet med FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet). Fra mitt ståsted er det totalt idiotisk. Alle damene tok seg helt ut i dag på en 30 kilometer. Det var et tøft renn, sier langrennssjef i det tyske skiforbundet, Andreas Schlütter, til VG.

Etter Ebba Anderssons maktdemonstrasjon på 30 kilometeren i VM, forteller han at det tyske landslaget sender enten én eller to kvinnelige utøvere til Holmenkollen og 50 kilometeren der til helgen.

– Damene kan prøve å gå 50 kilometer. Men når det er åtte dager fra VM til man gjør det, så er det i mine øyne ikke nok tid til å restituere. Det er beklagelig.

KLAR TALE: Fra Andreas Schlütter, sportssjef i det tyske skiforbundet, her avbildet ved siden av landslagstrener Sjur Ole Svarstad etter lørdagens 30 kilometer for kvinner i VM.

At kvinnene skal gå den lengste distansen skjer for første gang neste helg. Det var sist vår at FIS banket gjennom et forslag om at kvinner og menn skal gå like distanser.

Vegard Ulvang, den gangen leder av langrennskomiteen i FIS, kalte avgjørelsen «viktig og historisk».

Flere var på sin side kritiske, blant annet Therese Johaug.

– Jeg er overrasket over ordvalget til Andreas Schlütter. Våren 2022 bestemte FIS, med et flertall på 57 %, at kvinner og menn skulle konkurrere på samme distanser. 50 km i Holmenkollen er en av våre mest ikoniske og prestisjefylte konkurranser. FIS bekreftet at kvinner ikke lenger kan bli nektet å konkurrere på denne distansen, skriver renndirektør i FIS, Michal Lamplot, til VG.

En ting er den store belastningen etter å ha gått en tremil i VM. Flere av de norske utøverne påpeker en helt annen utfordring med en Kollen-femmil for damene uken etter VM.

Bare to dager etter 50 kilometeren venter en verdenscupsprint i Drammen.

– Jeg tror egentlig ikke mange kommer til å stille, mange vil nok spare seg til Drammen, spår Tiril Udnes Weng.

Ingvild Flugstad Østberg tar seg noen sekunder med betenkning da hun svarer på VGs spørsmål om hvordan hun tror det blir å gå et så tøft skirenn om så kort tid.

– Det er seigt altså. Blir det løst føre, så kan det bli sugent opp den lengste bakken seks ganger. Samtidig gleder jeg meg litt også, sier hun og gliser.

TØFF KONKURRANSEPERIODE: For Ingvild Flugstad Østberg, her sammen med Lotta Udnes Weng under VM i Planica.

Hun er litt bekymret for startlistene på Kollen-femmila. Østberg peker også på verdenscupsprinten i Drammen som en grunn til det.

– Jeg forstår at de som vil prestere i Drammen står over. Vi jentene har aldri gått femmil før. Vi får en dag mindre hvile mellom femmila og den sprinten.

– Gutta er også mer vant til å gå femmil. Akkurat det er synd. I hvert fall om det er håp for at femmila for jentene skal bestå. Da er det kanskje ikke det beste oppsettet, sier hun.

Når hun får høre Schlütters krasse dom over kalenderen de første ti dagene etter VM, svarer hun slik:

– Vi får vente å se hvordan det blir, men det er synd om det blir få.

– Jeg har hørt flere være veldig kritiske, men jeg synes det er litt vanskelig foreløpig. Kanskje må vi gjennomføre en før vi hyller eller kritiserer.

Ifølge Lampart vil det ikke bli spesielt mange færre på startstreken i år.

– Å ha to lange renn rett etter hverandre er helt klart ikke ideelt. Likevel, Oslo er også en viktig nordisk helg for hopp og kombinert, og datoene må også passe inn i deres kalender. Skiskytingen kommer til Oslo en uke senere. Vi skal jobbe sammen med kombinert og hopp, samt Norges Skiforbund og Holmenkollen for å finne de beste datoene for Oslo i fremtiden, skriver Lamplot før han fortsetter:

– Ifølge foreløpige påmeldinger (ikke et endelig tall) er det rundt 45 kvinner og 55 menn. Statistikker fra tidligere, viser at antallet deltagere er relativt stabilt, og ikke at det ikke er en stor nedgang i år.

Kvinnenes femmil går søndag 10.30 og sendes på NRK1. Få full oversikt over sportshelgen i VGs nye sportskalender.