GAMLE RIVALER: Petter Northug satte Calle Halvfarsson (til venstre) på plass i spurten da Norge slo Sverige i VM-stafetten i Falun i 2015. Til venstre Johan Olsson og til høyre Didrik Tønseth. Foto: Helge Mikalsen

Svenskens frekke Northug-stikk får ekspert til å stusse

Publisert: 09.05.18 13:05 Oppdatert: 09.05.18 13:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-05-09T11:05:41Z

Petter Northugs gamle erkerival, Calle Halfvarsson (29), er glad for at den norske skistjernen er tilbake på det norske landslaget. Men svensken mener at han ble tatt ut mest på grunn av markedsverdien. Han får motstand av NRKs langrennskommentator.

– Jeg er glad for at han er tilbake selv om han ikke fortjener plass på det norske laget. Men Petter er Petter og jeg forstår hvordan de tenker om markedsverdien og slikt. Han er viktig for sporten, sier Halfvarsson til Aftonbladet .

Den svenske storavisen spør Halfvarsson om han mener at Northug blir tatt ut på landslaget mer for markedsverdien enn de sportslige kvalitetene.

– Ja, det er klart det handler mer om det, alle vet jo hva han har prestert de siste årene. Han har ikke prestert godt nok for å være på et norsk A-lag. Petter vil de ha tilbake fordi han er viktig for sporten. Han er den største stjernen selv om (Johannes Høsflot) Klæbo er den beste løperen, hevder svensken. Han har selv aldri har tatt individuelle medaljer i VM eller OL.

Jann Post er alt annet enig i Calle Halfvarssons analyse av Petter Northug .

– Nei, dette tyder på dårlig hukommelse. En Petter Northug som var helt ute av det tok en 5. plass og en 8. plass i Lahti-VM forrige vinter. Du skal lete lenge for i det hele tatt å finne tilsvarende resultater fra Calle Halfvarsson, sier NRKs langrennskommentator.

Post bemerker at Northug-rivalen selv aldri er blitt bedre enn nummer seks (15 km i VM 2013 - Northug tok gull). I Pyeongchang-OL var Halfvarsson som best nummer ni individuelt.

– Da fortjener han ikke plassen på landslaget selv, argumenterer Post.

Calle Halfvarsson ser frem til å møte Northug igjen. De deltok sist i samme konkurranse da svenske ble nummer fire på verdenscupsprinten på Lillehammer før jul. Northug ble utslått i prologen. Halfvarsson setter pris på sin verbale erkefiende.

– Jeg synes det er kjempemorsomt, er det noen jeg synes det morsomt å slå så er det Petter. Han er den morsomste å kjempe med, sier han.

– Jeg ropte hurra da Petter kom inn på laget, jeg ønsker ikke noe annet enn at han skal bli god igjen for akkurat nå er han ganske dårlig, liksom.