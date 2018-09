GOD TONE: Charlotte Kalla og Therese Johaug er rivaler i løypa, men utenfor har de en god tone. Her er de på vei til Lysebotn Opp i sommer. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Charlotte Kalla legger press på Therese Johaug

LANGRENN 2018-09-03T05:56:09Z

Sveriges store håp Charlotte Kalla (31) utpeker allerede Therese Johaug (30) som vinterens langrennsdronning.

Publisert: 03.09.18 07:56

Kalla og det svenske laget har samling i skitunnelen i Torsby. Der fikk hun spørsmål om hvem som blir langrennsdronningen den kommende sesongen:

– Johaug blir vanskelig å slå, er Kallas svar til Aftonbladet .

Før hun også kommer med en advarsel:

– Men det er mange i det svenske laget som har trent bra i sommer og er klar for å gjøre hard, smart trening.

Kalla superkropp imponerer:

Lagvenninnen Ebba Andersson er enig med svenskenes antatt beste løper.

– Jeg tror Therese kommer til å gå riktig fort. Vi så det i Lysebotn Opp . Hun var riktig sterk. Det blir virkelig en utfordring. Hun blir vanskelig å slå, sier Andersson til Aftonbladet .

Kalla sier hun ikke har endret treningsregime sitt etter at hun ble slått med 1:47 av Johaug under Lysebotn Opp , men hvile har blitt ekstra viktig. Det løpet var en tankevekker for Kalla.

– Tankegangen min har endret seg slik at jeg nå har enda mer opptatt av å holde flyten. Jeg er mer konsekvent til å sei nei for å se hva jeg behøver for å orke den tøffe treningen. Stundene på sofaen bli ekstra viktige nå på høsten, sier Kalla.

31-åringen forteller også at hun har vært i god trening uten problemer helt fra 1. mai til nå.

Kalla sier også at hun er glad for det første møtet mot Johaug i Lysebotn Opp etter at sistnevnte har sonet dopingdom de siste to sesongene .

Norges langrennskvinner var også nylig på samling i Torsby. Nå er de i italienske Livigno. Verdenscupen i langrenn starter i november.

