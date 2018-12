Landslagstrenerne innrømmer at de lurte Østberg til å ta ankeretappen

BEITOSTØLEN

BEITOSTØLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg trodde de skulle diskutere hvem som skulle gå ankeretappen. Det var helt feil.

Publisert: 09.12.18 11:28

Norge vant stafetten på Beitostølen. Østberg fikk med seg en elleve sekunders ledelse ut på sisteetappen. Hun holdt unna i god stil, dermed ble det aldri spennende. Norge vant med 25 sekunder.

Men lørdag ettermiddag var det høy temperatur i dameleiren. Laget ble kalt inn til møte. Der skulle de diskutere hvem som skulle gå ankeretappen.

Men det var aldri noen diskusjon. Ingen ville gå sisteetappen, så Østberg fikk beskjed om å gå.

– Vi trenerne var veldig trygge på at dette var det riktige nå. Resten av jentene var det og, så vi samlet oss til en diskusjon, sier Rogn i pressesonen etter stafetten, sier landslagstrener Geir Endré Rogn.

Ville ikke

Alle stafettdamene forteller at det aldri var noen diskusjon.

– Vi la det opp som det skulle være en diskusjon, sier Rogn til VG.

– Dere lurte Ingvild?

– Ja, det kan du godt si, sier Rogn.

Østberg forsøkte å snakke seg ut av ankeretappen.

– Jeg var uenig og prøvd å forklare det. Men det var ikke noe poeng å diskutere. Jeg hørte fra første setning at Ole Morten (Iversen) hadde bestemt seg. Da var det bare å ta den. Jeg gjør jo det. Men jeg hadde ikke så lyst, sier Østberg til VG.

– Treneren innrømmer at han lurte deg med å invitere til diskusjon?

– Ikke sant. Han sa det. Nettopp. Det var sånn nå skal vi sitte her og diskutere laget og bla bla bla, men jeg skjønte jo at dette hadde de bestemt seg for, svarer Østberg.

Svak svensk åpning

Heidi Weng fikk første etappe. Det var aldri hennes løp, men svenske Evelina Settlins svake etappe, som ble snakkisen etter den første femkilometeren av stafetten på Beitostølen.

Det gikk bare en drøy kilometer før svensken var bakpå. Og avstanden bare økte og økte. Sverige var ute av kampen om seieren omtrent før det hadde startet.

Deretter gikk Therese Johaug Norge opp til ledelsen, en ledelse Ragnhild Haga beholdt. Norges nervøse ankerkvinne, Ingvild Flugstad Østberg, økte og økte, og gikk til slutt inn til en suveren seier for Norge, 24.5 sekunder foran Russlands annetlag.

– De tre foran meg gjorde hele jobben for meg i dag. Det var en takknemlig jobb å være fjerdemann, sier Flugstad Østberg til NRK etter å ha gått inn til seier, som du ser henne gjør i bildet under.

Johaug fikset ledelse

Heidi Weng sa til NRK før løpet at hun «grudde seg», og etter en noe svak start på den første etappen, fikk hun kontakt med Russland og USA som gikk i tet. Hun var mer opptatt av avstanden til de enn til svensken.

– Hadde jeg vært i form, hadde jeg aldri gitt fra meg den luken, sa Heidi Weng til NRK etter sin «ok» førsteetappe. Weng har fortsatt en jobb å gjøre, før hun er favoritt til å gå den etappen for Norge i VM.

Weng vekslet 7,3 sekunder bak ledende Russland. Therese Johaug gikk ut det hun kunne, og hun nådde igjen ledende Russland ved halvgått etappe (2,5 kilometer).

På den andre runden, gikk Johaug fra russerinnen, og sendte Ragnhild Haga ut på den tredje etappen, 9,4 sekunder foran utfordrerne, med Russland i spissen.

Sverige var 55 sekunder bak Johaug ved veksling, selv om det var Charlotte Kalla som gikk 2. etappen ...

– Det er ei ganske lett løype, så det er ikke så enkelt å gå fra, sa Johaug til NRK etter målgang.

Ragnhild Haga gikk en bra etappe, hun gikk som forventet, og holdt på ledelsen og sendte Ingvild Flugstad Østberg ut 13 sekunder før Russland.

– Jeg kunne gå mitt eget løp, og jeg er fornøyd, sa Haga til NRK etter løpet.

Norges nye ankerkvinne?

Flugstad Østberg økte raskt til 20 sekunder. Og i mål var avstanden til Russlands 2. lag 37,3 sekunder. Sverige ble nummer seks, 50 sekunder bak Norge.

Det var stilt forventninger til Ingvild Flugstad Østberg, siden dette var den første internasjonale stafetten uten den faste ankerkvinnen gjennom 15 år, Marit Bjørgen, på mange, mange år.

– Jeg skal ikke bruke banneord, men det var innmari artig når det ble som det ble. Men fy søren så jeg grudde meg før og underveis, sa Flugstad Østberg til NRK etter målpassering, som fortsatt vil gi Ragnhild Haga rollen som ankerkvinne.

Norges 2. lag var 53, 6 sekunder bak 1. laget – og ble nummer syv.

Slik endte stafetten:

1. Norge 1: 50.28.9

2. Russland 2: + 24.5

3. Russland 1: + 24,9

4. Finland 1: + 25.3

5. Sverige: + 58.4

6. Norge 2: + 58.7

7. USA 1: + 49.3

8. Tyskland: + 1.43.7

9. Italia: + 2.14.4

10. Slovenia: +2.24.7

11. Japan: + 4.10.2

12. Kasakhstan: + 4.15.3