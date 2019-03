MØTER I RETTEN: Johannes Høsflot Klæbo forklarer seg i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Trond Solberg/VG

Klæbo erkjenner straffskyld for ulykke: - Jeg fikk panikk

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) tilstår skyld i Sør-Trøndelag tingrett etter trafikkulykken han var involvert i før jul.

– Hvordan opplevde du sammenstøtet - var det kraftig? spør dommer Ingvild Skaar.

– Ja. Det var et smell. Jeg var i sjokk mer enn noe annet, sier Klæbo om opplevelsen av ulykken.

Skistjernen er siktet for uaktsom kjøring etter veitrafikkloven paragraf 3. Påtalemyndigheten vil be om en kortere betinget fengselsstraff for Klæbo.

KRASJET: Slik så bilen til Klæbo ut etter ulykken 12. desember. Foto: Krister Sørbø/VG

22-åringen entret rettssal 309 klokken 08.58 onsdag morgen. Ikledd hvite sko, lyse jeans og en mørkeblå genser, satte Klæbo seg ned på en stol foran dommer Skaar uten å se på de 12 journalistene og fotografene tilstede.

– Ja, svarer Klæbo på om han erkjenner straffskyld for det han er siktet for.

– Du er kjent med påtalemyndighetens forslag til straff?

– Ja.

– De mener at saken må reageres med betinget fengsel i 18 dager og en bot på 10.000 kroner. Det vil også medføre tap av førerretten i ni måneder, sier Skaar.

Ulykken fant sted 12. desember. Ifølge siktelsen, og tidligere vitneforklaringer, krasjet Klæbo inn i en bil som hadde stoppet ved en fotgjengerovergang i Byåsveien.

Mann brakk to ben i ryggen

I bilen Klæbo kjørte på, satt en gravid kvinne og en mann. Den gravide kvinnen ble fraktet til sykehus med ambulanse etter sammenstøtet, men ble ikke skadet.

Bilen Klæbo traff ble skjøvet fremover og traff en 12 år gammel jente som var på vei over fotgjengerovergangen. Også hun ble sendt til sykehus med ambulanse. 12-åringen fikk lettere personskader.

Mannen i den påkjørte bilen pådro seg to brudd i ryggen.

– Det føles som bilen foran meg bråbremser. Jeg får det ikke med meg. I stedet for å bremse, trykker jeg på gasspedalen. Dermed akselererer jeg inn i bilen foran meg. Jeg satt hverken med mobil eller noe annet, forklarer Klæbo om ulykken.

– Jeg fikk panikk. Derfor trykket jeg på gasspedalen, i stedet for bremsen. Det skal vel være autostopp på sånne biler, men det er en ting som overstyrer – og det er hvis du trykker på gasspedalen. Og det er det jeg gjorde, sier Klæbo som opplevde at han hadde normal avstand til bilen foran forut for sammenstøtet.

22-åringen forklarer at det som var problemet, var at han ikke så at bilen foran stoppet. Da han først oppdaget det, tråkket han på feil pedal.

Ber om betinget fengsel

Det er en tilståelsessak som pågår i Sør-Trøndelag tingrett. Domsavsigelsen vil bli sendt direkte på VG.no – og er ventet å komme rundt klokken 11.00.

Påtalemyndigheten mener at langrennsstjernen bør få en kortere betinget fengselsstraff og betale en bot. Han vil ventelig også miste førerkortet for lengre tid.

Betinget fengsel innebærer at Klæbo slipper å sone straffen i fengsel, dersom han ikke begår nye straffbare handlinger i løpet av prøvetiden. Rettens administrator er tingrettsdommer Ingvild Skaar.

22-åringen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt 12. desember.

– Kjenner du til hastigheten du holdt? spør dommer Skaar.

– Jeg mener jeg holdt 31 kilometer i timen idet jeg kom inn i rundkjøringen og 39 kilometer i timen idet jeg traff dem foran, forteller Klæbo.

– Var det andre ting som fanget oppmerksomheten din forut for sammenstøtet?

– Nei, det husker jeg ikke, sier Klæbo.