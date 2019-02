SKEPTIKER: Finn-Hågen Krogh har funnet formen rett før VM-uttaket, etter et meget tungt år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kampen om den siste VM-plassen: – Krogh har fordelen

MERÅKER (VG) Finn-Hågen Krogh (28) opplevde den gedigne nedturen da han ble vraket til OL-sprinten i Sotsji etter at han først var tatt ut på laget. Nå kjemper han mot Eirik Brandsdal (32) om den siste sprintplassen i VM.

For fem år siden var han forhåndsuttatt til sprinten OL i Sotsji etter NM. Men i siste øyeblikk ble satt ut av laget igjen da Ola Vigen Hattestad slo til med seier i siste verdenscuprennet før OL. Det førte til en gedigen nedtur for Krogh, samtidig som Hattestad gikk inn til gull i lekene .

Denne gang er det imidlertid Krogh som vant uttaksrenn til mesterskap i siste liten før VM. Fortsatt gjenstår imidlertid et verdenscuprenn i Lahti.

– Jeg kommer aldri til å føle meg trygg på start i mesterskap, sier Krogh til VG etter NM-gullet på sprinten, etter et svært tungt år der kroppen ikke har fungert.

Uttaket til sprinten i Sotsji-OL i 2014 skapte oppstyr i forkant av mesterskapet da Krogh måtte vike. På spørsmål om det kan tale i fordel for Krogh, svarer han:

– Kanskje. Jeg får bare håpe på det. Jeg håper jeg ikke blir bikket ut denne gangen i alle fall.

Landslagsledelsen innrømmet at de gjorde en feil da de tok ut sprintlaget etter NM for fem år siden og gjør ikke det samme type uttak igjen. Som landslagssjef er det Vidar Løfshus som til slutt står ansvarlig for uttaket. Han går imidlertid langt i å signalisere at Krogh kan forberede seg på plass i VM–troppen.

– Vi har bruk for Krogh i troppen både på sprint og andre distanser. Han er jo en allsidig løper. Så får vi se på skiathlonrennet i morgen, sier Løfshus om Kroghs VM-sjanser.

Han bekrefter at de allsidige egenskapene til Krogh taler til finnmarkingens fordel før VM-troppen skal offentliggjøres. Krogh har både avgjort stafett til Norges fordel på ankeretappen, tatt gull i lagsprint med Petter Northug og bronsemedalje på tremil med skibytte. Men han vil ikke ta ut Krogh til VM-sprinten basert på NM-seieren.

– Jeg tror vi må bruke Lahti-helgen til sprinterne. Men det er betryggende det vi ser, sier Løfshus.

Etter NM-finalen var også Sindre Bjørnestad Skar, som ble slått på målfoto av Krogh, klar på at VM-laget nå må bestå av ham selv, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Krogh. Imidlertid mente Eirik Brandsdal at han kan ta seg til VM med pallplass i Lahti.

Men Skar er av en annen oppfatning når det gjelder laget etter at flere av VM-kandidatene mislyktes i NM.

– Kan noen ta den siste plassen til Krogh?

– Det er ikke mulig, svarer Skar.

Hovedpersonen selv beskrev egen prestasjon som «sterk» etter seieren i NM:

Aukland: – Krogh har fordelen

NRK-ekspert og tidligere langrennsløper Fredrik Aukland ser for seg følgende:

– Hvis Brandsdal skal få gå sprinten, må han være på pallen i Lahti og Krogh ikke i finalen.

Han mener ingen av de to utøverne vil gjøre skam på uttaket. Men per dags dato har finnmarkingen fordelen.

– Før dagen i dag ville jeg satt Brandsdal foran. Men etter NM-seieren har Krogh fordelen. Han har vist best utvikling i det siste og viste at han er god nok. Krogh er allsidig. Han kan brukes i stafett som ankermann, og han kan brukes på femmil, sier Aukland, som tidligere trente den sveitsiske stjernen Dario Cologna.

Brandsdal ble intervjuet av VG rett før finalen - som Krogh vant.

– I mine øyne mener jeg det står mellom meg og Krogh. Jeg tror vi hadde sterkest kort på hånden før denne dagen, sier Brandsdal på spørsmål om hva hans fall i semifinalen betyr for VM-sjansene.

– Hvis Krogh leverer nå så er det litt dumt for min del, sa Brandsdal før nettopp Krogh vant NM-finalen.