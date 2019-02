SMURTE FOR NORTHUG: Her gir Stein Olav Snesrud en klem til Petter Northug etter sistnevntes vanvittige femmilsgull under Falun-VM i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Northugs personlige smører står bak norsk VM-suksess

SEEFELD (VG) Stein Olav Snesrud (36) har fått en drømmestart på sitt første mesterskap som Norges smøresjef. Nå hylles mannen som i 2015 bidro til Petter Northugs fire VM-gull i Falun.

– Det en bra kultur i bua. De gjør jobben sammen – men du må ha en sjef som tar de siste beslutningene og samler trådene. Det har Stein Olav gjort på en glimrende måte, forteller landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Fra 2013 til 2017 var Snesrud personlig smører for Northug. Sist sommer fikk hedmarkingen jobben som sjef for hele det norske teamet. Så langt har det bidratt til fem av seks mulige langrennsgull på snøen her i Østerrike.

– Det ser ut som løperne har hatt veldig god gli og feste. Det er utrolig moro for oss å se at de klarer å ta medaljer, forteller Snesrud til VG i en reportasje du kan se her:

Har kjent på presset

De norske løperne har tilsynelatende hatt nærmest perfekte ski så langt i VM. Det er ingen selvfølge, men heller ikke tilfeldig.

Norges smøreteam jobber iherdig, opplyser Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg føler at smørerne har gjort en fantastisk god jobb. De er definitivt de viktigste vi har med her. De står opp lenge før oss og legger seg lenge etter oss. De jobber konstant. Den jobben de gjør er ubeskrivelig viktig, forteller Høsflot Klæbo, som fikk en noe spesiell gratulasjon av Northug etter gullet på lagsprinten sammen med Emil Iversen:

Under VGs besøk ved den norske traileren som står parkert inne på arenaen, løper det smørere inn og ut med ski i et høyt tempo. En av Snesruds hovedoppgaver er å koordinere arbeidet til det mannsterke teamet.

Med forventninger om gode ski og norske medaljer blant folket hjemme i Norge, innrømmer Snesrud at han merker presset som følger med jobben.

– Ja, vi kjenner alltid på presset. Vi ønsker å få til konkurransedyktige ski. Det vet vi er vanskelig. Det kjenner vi alltid på, sier Snesrud.

– Verdens beste støtteapparat

Hedmarkingen røper ikke detaljene som har ført til den nydelige glien og det gode festet, men innsats er et nøkkelord.

Han mener det harde arbeidet som legges ned er avgjørende.

– Det er den gjengen som er inni bussen her. Alle står på og jobber sammen. Det er «cluet», mener Snesrud.

PÅ JOBB: Snesrud hviler ikke mye i Seefeld. Foto: NTB scanpix

I tillegg til å få ros av Løfshus og gullvinner Høsflot Klæbo, blir han og teamet hyllet av landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Vi har verdens beste støtteapparat. De står på hele døgnet for at utøverne våre skal skinne i løypen. Det er en imponerende arbeidsmoral av gjengen som jobber inni trucken her, sier Myhr Nossum til VG.

Han gliser på spørsmål om hvordan han vil beskrive VM-starten.

– Det har vært et eventyr. Vi i støtteapparatet går og skinner om kapp med solen. Vi gleder oss til å starte dagene med oppbrettede ermer. Det kommer nye sjanser allerede på 10 kilometer for jenter tirsdag og 15 kilometer for guttene på onsdag. Vi skal være skjerpet og prøve å fortsette å høste medaljer, sier Myhr Nossum.