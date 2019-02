ANKERKVINNE: For første gang skal Therese Johaug forsøke å gå Norge inn til stafettgull. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Therese Johaug blir Norges ankerkvinne på stafetten

SEEFELD/OSLO (VG) Norges landslagstrener sendte små sjokkbølger da han annonserte at Therese Johaug skal mørne Stina Nilsson på den siste etappen av morgendagens kvinnestafett.

– Vi forventet at Stina Nilsson skulle gå siste etappe for Sverige, og da er det beste at hun er ristet av før oppløpet, sier trener Geir Endre Rogn til VG.

– Kommer Johaug til å gi «bånn pinne» fra start for å riste av Nilsson?

– Om ikke helt fra start, men det er klart at taktikken er å gå hardt over tid, sier Rogn på spørsmål fra NRK.

Første etappe går Heidi Weng, andre etappe tilhører Ingvild Flugstad Østberg og tredje kvinne blir Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Og Norges ankerkvinne er Therese Johaug.

De fleste spådde at Johaug skulle gå andre etappe, og hun har ikke vært ankerkvinne for Norge i et mesterskap før. Ingvild Flugstad Østberg har gått ankeretappene i alle stafettene etter at Marit Bjørgen la opp etter sesongen i fjor.

– Therese hadde lyst til det her, og følte at hun var klar for oppgaven. Vi satser alt på å gå fra Stina (Nilsson) før oppløpet, for hvis ikke må Stina være veldig sliten hvis det skal gå bra, sier Rogn, som erkjenner at han tar en risiko.

Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla og Stina Nilsson går for Sverige, som er ventet å bli de norske kvinnenes største gull-utfordrer.

– Jeg tror ikke Stina er så glad for å møte Therese på siste etappe. Hun må forberede seg på melkesyre i morgen, og skal virkelig ha dagen for å henge med Therese, sier Rogn, som tror de har overrasket svenskene med laguttaket.

Svenskene er overrasket over at Johaug går sisteetappe, ikke andre som de hadde «spådd».

– Det er et overraskende valg, også for den svenske ledelsen. Frida Karlsson var satt opp på den andre etappen for å matche Johaug. Der røk den taktikken, analyserer Aftonbladet-journalist Petra Thorén.

Det var lenge usikkert om Weng fikk en plass på stafettlaget, etter at Rogn sådde tvil i pressesonen etter ti-kilometeren tirsdag. Sprintdronningen Maiken Caspersen Falla ble vurdert som et reelt alternativ på den fem kilometer lange etappen.

– Ja, det er klart det var en vurdering vi brukte tid på. Vi hadde en prat med begge, men landet på at Heidi hadde mest erfaring og vi er trygg på at hun kommer til å løse det bra, sier Rogn.