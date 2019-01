SKADER SEG: Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla ble henholdsvis nummer to og én i semifinalen i Estland. Her er det et rundt et sekund igjen før det går galt, spesielt for Nilsson. Foto: Pedersen, Terje/NTB scanpix

Dramatisk for Nilsson og Falla: - Kom masse blod

LANGRENN 2019-01-19T14:59:06Z

OTEPÄÄ (VG) Én måned før VM har superstjernen Stina Nilsson (25) pådratt seg en strekkskade av uvisst omfang. Samtidig fikk Maiken Caspersen Falla (28) et kutt over låret da hun vant sitt første renn for sesongen.

Nilsson og Falla har kjempet i flere år om hegemoniet som verdens beste sprinter. Under lørdagens semifinale i estiske Otepää bidro den intense duellen til to skader.

Mens Nilsson måtte avbryte rennet på grunn av det VG får opplyst er en lyskestrekk, vant Falla den påfølgende finalen til tross for at det ene låret var blitt bandasjert i mellomtiden.

– Det er veldig sjelden at sånne ting skjer. Jeg har lyst til å se det om igjen, for jeg har fått et kutt i låret. Jeg måtte bandasjere det før finalen. Det var en rar oppladning. Jeg så plutselig at det kom masse blod ut av skidressen, forteller Falla til VG.

– Hvor dypt er kuttet?

– Det så ikke så fint ut. Jeg tror kanskje jeg må sy, men jeg er ikke sikker. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan det skjedde, heller.

Dramatisk for Nilsson

For Nilsson gikk det tilsynelatende langt verre. For mens Falla kunne juble for sesongens første seier, haltet Sveriges sprintess ut av stadionområdet her i Estland uten å gi noen kommentarer til mediene.

Sveriges fysioterapeut beskriver alvorlighetsgraden som uviss, men bekrefter langt på vei at det handler om avrevne muskelfibre.

– Hun kjente det på innsiden av låret. Det er en type ruptur. Jeg mistenker at det er en muskelbrist. Det er vanskelig å uttale seg i dag om hvor alvorlig det er, sier Marcus Bystedt til VG.

– Hva sa hun om smertenivået?

– Det er også vanskelig å si, for man blir stresset som individ. Men hun hadde vondt.

– Hva skjer nå?

– Nå har vi gjort det akutte. Hun har fått kompress på området. Vi får se hvordan det er senere i kveld og i morgen, forteller Sveriges fysioterapeut.

Han kan ikke utelukke at Nilsson står overfor en periode uten trening, samtidig som han er klar over at VM i Seefeld begynner 20. februar.

– Det kommer an på hvordan dette utvikler seg. Jeg har vært med på landslaget i noen år, og hun har ikke hatt noen muskelskader før, sier Bystedt.

Falla med nyvunnen selvtillit

Overfor VG og NTB forteller Falla at hun syns det er trist Nilsson ble skadet.

Samtidig betyr det mye for henne å klare å slå Nilsson i spurten som endte med skadene.

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Det var veldig gøy, og jeg var utrolig fornøyd, sier Falla.

– Hvordan vurderer du nå sjansene i VM?

– Jeg tror jeg har alle muligheter. Jeg har stor tro på planen jeg har lagt. Jeg skal stå over neste helg og få trent litt, men ikke for mye. Det er slik jeg vil finne toppformen. Denne seieren gjør at det ikke er en bortkastet sesong, for å si det på en brutal måte. Det er dette jeg trener for. Å få et resultat her, det betyr mye for meg, forteller Falla.

PS: Falla vant overlegent mot russiske Natalia Neprajeva i finalen. Svenske Maja Dahlqvist ble nummer tre.