Ustjugov-jubelen treneren aldri har opplevd

SANDNES (VG) Vi må over et halvt år tilbake i tid for å finne sist gang Sergej Ustjugov (26) konkurrerte mot verdenseliten. Tiden etter verdenscuprennet i Seefeld har vært en eneste stor nedtur – inntil nå.

28. januar i år sto han på startstreken i to verdenscuprenn i Østerrike. Det gikk dårlig (nummer åtte og 44). Russeren var på den tiden sterkt preget av at han lå an til å måtte se OL gjennom TV-skjermen.

Han var blant russerne som sto i fare for å bli nektet OL-deltagelse – og 9. februar kom den endelige beskjeden om at han var ute.

Jublet som besatt

Siden har det vært stille. Han gikk et langløp og enkelte nasjonale renn før sesongen var over. Men motivasjonen var elendig, sier treneren hans Markus Cramer.

Seks måneder og seks dager etter Seefeld utspilte det seg noen «sterke» scener i Sandnes sentrum. Der de aller fleste utøverne reagerer på resultatene i et rulleskirenn med et skuldertrekk, var Ustjugov i fyr og flamme etter å ha vunnet den 15 kilometer lange fellesstarten.

Ustjugov nøyde seg ikke bare med et smil. Han kastet seg rett i armene på treneren og jublet vilt.

– Jeg skjønner jo det. Han har vært lenge ute uten å konkurrere på det høyeste nivået. Det må ha smakt godt for ham, sier landslagets Eirik Brandsdal til VG – på spørsmål om han forstår reaksjonen.

– Han ser jo sterkt ut, men viste litt svakhet på sprinten (lørdag). Jeg tipper han fikk en liten utladning med den bragden torsdag. Da var det jo viktig for ham, kanskje litt mindre på sprinten, sier Kjelsås-løperen.

– Galskap

Ustjugov sier, via den engelsktalende Russland U23-treneren Egor Sorin at klemmen rundt treneren og jubelen handler om at «Cramer tror på ham – og omvendt».

– De kommer til å jobbe for å få til store ting i fremtiden. Han setter virkelig pris på at Markus tror på ham, sier tolken.

– OL-utestengelsen var virkelig tøff. Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra IOC på hvorfor. En utøver som er ren får ikke starte. For meg er det galskap. Jeg spurte ham hvorfor det var viktig at han vant her og han jublet så mye. Han sa han var veldig nervøs. Han har nesten ikke gått konkurranser, det var viktig å vinne, sier Cramer selv – som legger til at han ikke har sett ham sånn i en slik setting før.

Ladet opp med kjærestetur

Da sesongen var over var i hvert fall Ustjugov fast bestemt på å slå tilbake. Han tok fatt på denne VM-sesongen med et lengre opphold i Kamtsjatka, halvøya nordøst for Sibir. Sammen med moren og kjæresten samlet han motivasjon, trente godt og nøt de mange varme kildene på stedet hvor det fortsatt finnes aktive vulkaner.

Deretter ventet to ukers militærtjeneste før Ustjugov. Han har vært som en ordinær soldat i den russiske hæren, sier Cramer. Så dro Ustjugov og resten av laget til Mallorca, estiske Otepää, tyske Oberhof og nå Sjusjøen på treningsleir.

Kjæresten på laget

Nytt av året er at kjæresten hans, Elena Soboleva, er med på laget.

– Jeg var litt skeptisk, men jeg ser at det er bra for ham. Selv om vi er en som en familie for ham, er det viktig at han får være med sin aller nærmeste. Dette er ikke noe problem. De gjør begge en god jobb på hver sin front på trening, sier Cramer – og svarer «nei» og ler høyt inne på rulleskistadion, på spørsmål om de to får dele rom.

– Det hjelper meg å ha henne med på samling. Alt handler ikke bare om idrett og trening, sier Ustjugov selv.

Skal kopiere 2017

Han har i hvert fall imponert på tampen av årets Blinkfestival. Fredag ble det riktignok en semifinale-exit.

Og om Ustjugov er maks motivert for kommende sesong?

– Vi ser fremover og vi skal prøve å gjøre som i 2017 (vant tre sølv og to gull under VM i Lahti) og vise at han er en av verdens beste ski-utøvere. Det er viktig for oss, sier Cramer.