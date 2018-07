COMEBACKET: Therese Johaug ble nummer tre i sitt konkurransecomeback under Oslo Skishow i Holmenkollen i midten av juni. Vant gjorde Ingvild Flugstad Østberg (venstre). Ragnhild Haga (høyre) ble nummer to. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Johaug til bunns på ranking - kan i verste fall nektes verdenscupstart

Publisert: 09.07.18 08:54

Allerede nå belager Therese Johaug (30) seg på at hun ikke stiller i seedet gruppe sammen med resten av langrennsprofilene under verdenscupåpningen i november. Hun er per dags dato ikke engang kvalifisert for et verdenscuprenn kommende sesong.

For 30-åringen fra Dalsbygda har, etter to sesonger uten konkurranser på grunn av dopingdommen, så mye som 999 FIS-punkter, ifølge Vidar Løfshus.

Landslagssjefen opplyser videre at man må ha under 80 for å få delta i verdenscup - og langt færre punkter for å bli seedet i konkurranser til vinteren.

– Jeg tenker absolutt på det. Jeg må gå noen renn for å skaffe de FIS-poengene, sier Johaug til VG - på spørsmål om dette er noe hun er bevisst på denne sommeren.

– Kommer aldri til å skje

Hun hadde planlagt å gå Kanalrennet i Telemark sist helg. Der kunne hun ikke stille på grunn av en strekk i ryggen.

Neste FIS-godkjente renn med rulleski under beina er Lysebotn Opp under Blinkfestivalen nå i sommer. Der håper Løfshus at 30-åringen fra Dalsbygda er klar. For rulleskirenn er for de fleste god trening. For Johaug er det faktisk litt alvor (se faktaboks rundt utregning).

Landslagssjefen håper hverken sykdom eller skader setter en stopper for om hun sikrer seg færre FIS-punkter under langrennsåpningen på Beitostølen. Det er disse to rennene og Lysebotn Opp hun har tenkt å stille opp i før det braker løs internasjonalt. Skjer ikke det...

– I et «worse case»-scenario og alt går på tverke, med skader og sykdom på Beitostølen for eksempel, så kan det skje at hun ikke får gå verdenscupåpningen i Kuusamo. Er dét tilfelle så er hun så ille ute med skader og sykdom uansett. Da er det ikke vits i å starte. Men det kommer aldri til å skje, sier Løfshus til VG.

Slik regnes FIS-punkter: De best rangerte løperne har 0,00 poeng og oppover. Sist sesongs vinner av verdenscupen sammenlagt, Heidi Weng, er for eksempel rangert som nummer seks med sine 2,29 FIS-punkter i distanserenn. Hun står som nummer 31 i verden med sine 30,81 punkter i sprint. Kravet for å stille i verdenscup for damer er ifølge landslagssjef Vidar Løfshus 80 punkter eller mindre - og regnes etter en komplisert formel: Snittet av de fem beste resultatene over de siste 12 månedene er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn fem tellende renn, gis det et tillegg etter et bestemt system. Kilde: Skiforbundet, FIS, Vidar Løfshus

Til bunns

Dette er en av de mange konsekvensene av Johaugs positive dopingtest høsten 2016. For etter 18 måneders soning må vi tilbake til sommeren samme år som hun ble tatt for å finne sist gang hun var med i en konkurranse.

Mangelen på resultater har sendt henne helt til «bunns» i FIS’ rankingsystem . Therese Johaug var i inngangen til 2016/2017-sesongen rangert best i verden.

Kristoffersen nektet start

Rankingsystemet brukes til seeding og kvalifisering i distanse- og sprintrenn. Det er dette systemet som blant annet hindret alpinist Henrik Kristoffersen å stille i super-G i vinter. Han hadde for mange FIS-punkter i fartsdisiplinene og ble nektet, ifølge NRK .

Nå skal Johaug etter planen altså kun gå tre renn for i det minste sikre seg startplass i verdenscupen.

– Hun trenger å gå de rennene, ellers så snakker vi om å komme skjevt inn i sesongen, sier Torgeir Bjørn.

Trenger to verdenscuphelger

Seeding og startnummer under distanserenn kan ha noe å si på godt og vondt, mener NRK-eksperten. Han forteller at det generelt «heter seg at man skal legge til rette for at de beste skal gå under de beste forholdene». Det er en nedside for Johaug.

Bjørn trekker imidlertid frem Johan Olssons gull-løp fra Falun-VM 2015 hvor han dro fordel av tidlig startnummer, som en følge av høye FIS-punkter.

Hvor mange punkter hun ender opp med før verdenscupåpningen i Kuusamo i november er vanskelig å spå. Det er det ingen som klarer å regne ut før man sitter med resultatene fra de tre rennene.

– Jeg må jo starte mye før resten og sånne ting når verdenscupen begynner. Men til syvende og sist er det opp til en selv hvor fort en går. Man skal gå fort uansett, sier Johaug - på spørsmål om hun ser ulempene ved at hun er rangert lavt ved denne ordningen.

– Hun trenger nok de første to helgene, verdenscup i både Kuusamo og Lillehammer, før hun er helt tilbake der hun hører hjemme seedingmessig, vurderer Bjørn.