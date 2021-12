CORONAFRYKT: Det svenske laget bytter hotell etter at coronaviruset ble påvist på hotellet.

Svenskene bytter hotell etter NRK-smitte – sender klage til FIS

OBERSTDORF/OSLO (VG) Det svenske landslaget flytter på seg etter at en NRK-medarbeider på samme hotell testet positivt for coronaviruset.

– Det er ikke bra, sier Johanna Hagström til VG.

– Det er litt ubehagelig, sier Moa Lundgren, og bekrefter at de skal bytte hotell på grunn av smitten.

– Det er bra at vi skal bytte hotell og isolere oss litt mer, sier Frida Karlsson til VG.

Det svenske langrennslandslaget bekrefter i en pressemelding fredag ettermiddag at de bytter hotell.

– Vi velger å flytte hele laget til ulike hotell for å minimere risikoen. Ingen av utøverne har vært i kontakt med noen av de smittede, og vi anser risikoen enn så lenge som liten og begrenset, sier landslagslege Jan Wall.

FORNØYD MED HOTELLBYTTE: Frida Karlsson (midten) gleder seg over at det blir svensk hotellbytte.

Fredag formiddag ble det kjent at en NRK-medarbeider har fått påvist coronaviruset. De øvrige NRK-medarbeiderne ble satt i karantene.

På det samme hotellet bodde Finland, USA, Russland og Sverige.

Hagström sier hun reagerte på at det var en åpen buffé, og sier at hun tenkte at «det ikke var det beste».

– Jo flere som er samlet, jo mindre bra er det. Det er kanskje ikke en helt optimal situasjon at så mange er samlet, sier Ebba Andersson til VG.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier til VG at media og lagene må følge den samme coronaprotokollen.

– Vi har gjort alt for å ha sikre forhold for alle. Et smittetilfelle kan alltids skje, og vi må sørge for at det er så sikkert som mulig på hotellet og at viruset ikke sprer seg, sier han til VG.

Mignerey mener også av den grunn at det er sikrere å bo sammen med representanter fra media som lever etter samme protokoll, så lenge alle bor på hoteller med andre gjester.

Både Andersson og Charlotte Kalla sier de vil støtte seg til ledernes vurdering i saken.

Landslagslege Jan Wall varsler til Nettavisen at de vil sende en klage til det internasjonale skiforbundet (FIS).

– På hotellet er det minst fem andre landslag som bor og et flertall private mennesker. Vi spiser i en stor mathall med kantine og buffémat. Det kjennes «så der». Alle tror jeg kjente på det da vi kom dit at dette ikke føltes veldig bra, sier Wall til Nettavisen.

Norske Anne Kjersti Kalvå sier etter fredagens fellesstart i Oberstdorf at de skal rett på coronatest.

– Vi har gode rutiner, vi holder oss unna det meste. Jeg håper vi berger oss, hvis ikke er det uflaks, sier Kalvå til VG.

Spurt om svenskenes bekymringer, svarer hun:

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Der vi bor er det trygge og fine rammer, sier Kalvå.