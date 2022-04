NUMMER ÅTTE: Maiken Caspersen Falla (t.v.) og Tiril Udnes Weng var langt unna pallen på lagsprinten i OL i Kina. Tyskland vant foran Sverige.

Etter fiasko-sesong: Tror ikke de vil ha endring

OL-evalueringen er klar: Langrennsdamene tror det er er best for dem at de ikke har et eget sprintlandslag.

Under NM i Harstad sist helg evaluerte langrennsløperne sesongen. Det var tidvis tøffe tak etter en turbulent sesong.

Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad gir seg som dametrenere etter denne sesongen. På evalueringen sa de at det kanskje er på tide med et eget sprintlag for damene.

– Men jentene tror de er best tjent med et blandet lag med sprint og distanse sammen, sier avtroppende damelandslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

GIR SEG: Både Ola Vigen Hattestad (t.v.) og Ole Morten Iversen slutter som landslagstrenere i langrenn denne våren. Her fra en samling sist sommer.

Sprintfinalen i OL gikk uten norske damer. Sverige tok gull og sølv. Maiken Caspersen Falla ble beste nordmann på 8. plass. Norge ble også nummer åtte på lagsprinten med Falla og Tiril Udnes Weng på laget. Udnes Weng sa etter løpet at hun følte seg som en landsforræder.

Herrene har delt løperne i to lag med fem løpere på sprint og seks på allround. På damelaget er det elleve løpere. Et eget sprintlag for damene er blitt diskutert flere ganger.

– Vi er ikke uenig med løperne, men det er argumenter for et eget sprintlag nå som gjør at de kan tenke seg om. Jeg tror det blir bra uansett, men det er tid for å tenke seg om, sier Iversen til VG.

Falla ble beste norske dame i sprintcupen, med en 7. plass. Falla har ikke bekreftet at hun går løs på en ny sesong mot VM i Planica neste sesong. Med et nytt trenerteam på vei inn sier han at ballen ligger hos langrennssjef Espen Bjervig.

– Det har gått litt dårlig for Norge på sprint og det er dårlig ettervekst på sprint blant damene. Derfor må vi tenke litt ekstra på lagstruktur. Et lag med fem sprintløpere blir for sårbart. Men guttene har løst det slik at de har hatt mange samlinger sammen, da blir noe av utfordringen borte, sier Iversen.

TRE GULL: Ole Morten Iversen og Therese Johaug etter gull-løpet på 10 kilometer i Beijing-OL i februar.

Uten Therese Johaug til start i OL hadde det blitt null medaljer for norske langrennsdamer. Johaug tok tre OL-gull. Nå legger hun opp. Iversen mener den neste trenerduoen må tenke langsiktig mot VM i Trondheim i 2025 og OL i Italia året etter.

Nå er rekruttlaget en blanding av gutter og jenter. Iversen tror jentene bør ha et eget rekruttlag med egen trener. Skiforbundet satser også på regionslag.

– Flere damer på et lavere nivå må få et tilbud. Vi må få flere damer inn i systemet vårt. Det er en kampsak for meg. De nest beste jentene må få litt mer matching, de må være litt mer sammen med de aller beste. I Sverige har de et stort B-lag som er sammen med A-laget på alle samlingene. Kan vi vurdere det i Norge? Jeg har spilt inn det for Espen, sier Iversen til VG.

Han mener sesongen ikke var så ille som det kunne fremstå i mediene. Han tar selvkritikk for kommunikasjonstrøbbel og resultatene ble ikke helt som ønsket. Det som sved mest var at det ikke ble medalje på OL-stafetten. Norge ble nummer fem.

– Men jeg ville ikke byttet bort Thereses tre gull mot flere norske topp 10-plasseringer, sier Iversen.