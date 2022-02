X-FAKTOR! En hoppende glad Aleksandr Bolsjunov på podiet etter nok en OL-triumf. Skoene avslører medaljens valør. Til venstre: Ivan Jakimusjkin (sølv) og Simen Hegstad Krüger (bronse).

Røper Bolsjunov-sinne: − Han lekte med resten

ZHANGJIAKOU (VG) Aleksandr Bolsjunov hylles som skikongen i Russland med sitt tredje gull i OL-løypene nedenfor Den kinesiske mur. Men før den siste maktdemonstrasjonen var 25-åringen irritert.

Publisert:

Bolsjunov vant tremila med skibytte, tok sølv på 15 km klassisk, gull på stafetten, bronse på lagsprinten og gull på «femmila» som ble forkortet til 28,4 kilometer grunnet kulde og vind.

– Han er kongen og er så sterk, men før start var han sint for at det ikke ble femmil. Det likte Aleksandr dårlig. Han var sint, sier Egor Sorin, en av trenerne rundt det russiske landslaget, til VG.

Flere løpere og nasjoner har reagert på at arrangøren bestemte seg for at det ikke ble gått en fullverdig femmil i det brutale vinterværet i Zhangjiakou.

– Han er god i rufsete forhold og ønsket å gå femmil. Men det spiller ingen rolle. Han lekte med resten, og er kongen, sier Sorin.

– ​​Når jeg hørte om det var jeg skuffet fordi jeg ønsket å gå femmil. Men jeg forstår at været er veldig kaldt, sier Bolsjunov.

Simen Hegstad Krüger fikk en enorm opptur etter flere uker med isolasjon og motgang:

Trener Sorin var særlig imponert over Bolsjunov med tanke på trøbbelet han hadde i oppkjøringen.

Før sesongen slet Bolsjunov med akillessenen. Og han ramlet kraftig på sykkel og ødela tennene. Han måtte opereres to ganger grunnet infeksjon i tannkjøttet. Tidligere i vinter har Bolsjunov vært i toppen, men et lite hakk under mange ventet - før OL.

Etter seieren takket Bolsjunov sin kone Anna Bolsjunova.

– Hun støtter meg alltid. I de vanskeligste øyeblikkene er hun alltid med meg. Når det var problemer i oppkjøringen og ting ikke gikk så bra, var hun der, sa Bolsjunov.

ENER I LØYPA: Aleksandr Bolsjunov valgte ikke å bytte ski. Det gjorde Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund (i bakgrunnen).

– Jeg er så glad for mine fem medaljer. Jeg er 200 prosent fornøyd med det jeg har prestert her, sa Bolsjunov på pressekonferansen.

Ifølge nettavisen Championat beholdt Bolsjunov føttene på bakken etter nok et gull, tross at han tok på seg gullstøvler etter «femmila».

– Jeg anser ikke meg selv som kongen av ski, sa Bolsjunov.

Kona Anna Bolsjunova var av annen oppfatning på Instagram.

– Kongen min, skrev hun.

I målområdet skrek Bolsjunov av glede flere ganger. Han kysset snøen. En drøy time etter målgang tok han seg tid til å skrive en rekke autografer og bli med på «selfies» inne på presserommet blant mediefolk og frivillige.

Hans Christer Holund slet med å finne ord på Bolsjunovs prestasjoner i OL.

– Hva skal man si? Han er en fryktelig god skiløper. Det er bare å innse at han har vært bedre enn oss dette mesterskapet, så må vi finne ut hvordan vi kan bli bedre til neste år, sier Holund til VG.

Johannes Høsflot Klæbo måtte bryte 28,4-kilometeren på grunn av magetrøbbel. Han var naturligvis skuffet, men applauderte rivalen fra Russland.

– Han er sterk som vanlig og har truffet med formen. Han har pleid å gjøre det. Han er sterk og imponerende i godt driv, sier Klæbo.