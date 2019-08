TO VERDENSMESTERE: Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen og Emil Iversen. Foto: Thomas Nilsson/Ole Kristian Strøm

Fortnite-Emil er ski-Emils nye helt: – Jeg håper å spille med ham

STEINKJER (VG) Emil Iversen (27) er så hektet på Fortnite at han håper å få noen «økter» Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (16) i løpet av høsten.

– Vi har chattet litt, så jeg håper det går i orden at vi kan spille litt sammen i høst, sier ski-verdensmesteren drømmende på landslagssamling i Steinkjer.

– Vi heter jo begge Emil og er begge verdensmestere i duo, fortsetter gullgutten fra teamsprint sammen med Johannes Høsflot Klæbo i Seefeld sist vinter. «Nyhrox» vant duo-klassen sammen med David «Aqua» Wang i New York.

– Men han tjente kanskje noe bedre på «gullet» enn deg?

– Ja, hvis han tjente 13,5 millioner, så tjente han vel omtrent 13,48 millioner mer enn meg. Sånn sett har jeg valgt feil idrett. Men Emil i Fortnite fikk ikke noe VM-gull, det gjorde jeg.

Emil Iversen innrømmer at han er blitt litt «hektet» på Fortnite i den nye leiligheten i Trondheim der han og broren Mats holder til. Og kjæresten Marte Emilsen når hun kommer på besøk fra Lillehammer, der hun studerer.

– Jeg synes Fortnite er moro. Jeg ble dritglad da jeg så at en nordmann vant. Jeg spiller en del og ser på dem som er best. Så det skal bli moro å spille litt med ham.

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen er veldig positiv til ski-Emils håp om å få spille:

– Jeg synes det hadde vært veldig kult å spille Fortnite med Emil Iversen. Det er klart at når to verdensmesteren som heter Emil spiller sammen, kan det ikke bli annet enn gull!

Emil Iversen har blitt bygutt i sommer. Han har flyttet fra Meråker til Trondheim, der han kjøpte leilighet «usett».

– Jeg håper det er en investering i å gå enda fortere på ski. Det har blitt mange kjøreturer mellom Meråker og Trondheim. Nå slipper jeg det, og vi har et ekstremt bra treningsmiljø nå med både Didrik (Tønseth), Niklas (Dyrhaug) og Johannes (Høsflot Klæbo).

– Vi er veldig tette, og trives både på og utenfor trening. Vi kan virkelig utnytte hverandre til å nå nye høyder, mener Emil Iversen.

Etter en drømmevinter i 2018/19 håper han å ta enda et steg nå.

– Jeg ligger en god del foran der jeg var på samme tid i fjor, men da hadde jeg vært syk og måtte stå over Steinkjer-samlingen. Jeg skjønte at jeg hadde bare tiden og veien før sesongen, og var ekstremt nøye utover høsten, da jeg brukte hver dag og hver time så godt som mulig. Hvis jeg skal ta ytterligere steg nå, må jeg bruke høsten like bra som i fjor. Det nytter ikke å slå seg på brystet og si at jeg ligger godt an i forhold til samme tid i fjor.

Emil Iversen sier at han er ferdig med «utskeielsene» for denne sommeren. Nå skal det handle om trening.

– Jeg har vært i bryllup og på ferietur og kjørt båt og badet. Nå blir det et sært liv fram til mars-april. Hvis jeg ikke blir syk, satser jeg på å gå samtlige renn denne vinteren.

