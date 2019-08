VENNSKAP: Torbjørn Johannson (t.h) og Therese Johaug etter rekordløpet i Lysebotn Opp. Foto: Nils Christian Mangelrød

Johaugs mektige og nære venn: – Har gjort at jeg klarer å stå her i dag

LYSEBOTN (VG) Therese Johaug (31) gråt sammen med Torbjørn Johannson (70) da hun fortalte ham om dopingsaken. Nå mener Johaug at mannen fra en av Norges rikeste familier, var avgjørende for at hun kom tilbake i toppen.

Etter rekordløpet i Lysebotn Opp var Torbjørn Johannson en av de første som fikk en klem av Johaug. Og skistjernen forteller at et sterkt vennskap har utviklet seg.

Johannson-familien, som holder en tilbaketrukket profil, har bygd opp kjempekonsernet Norgesgruppen. Selskapet kontrollerer store deler av den lukrative dagligvarehandelen i landet.

De er også sterkt involvert i norsk skisport. Spesielt er styreformannen i ASKO, og en av de mest sentrale i det store familieselskapet, sterkt involvert i Johaug.

– Selv om han er sponsor, så har han blitt veldig nær venn utenom. Det er en jeg kan støtte meg på og som unner meg det beste. Vi har mye med hverandre å gjøre også utenom ASKO. Jeg har stor respekt for den personen han er, sier Johaug til VG etter å ha pratet med Johannson, som leder selskapet som har støttet Johaug hele karrieren.

HELT OVERLEGEN: Therese Johaug etter å ha knust konkurrentene i Lysebotn Opp. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Johaug dominerte totalt sist vinter etter at hun kom tilbake fra den 18 måneder lange dopingutestengelsen, en sak som ble sterkt debattert i både Norge og Sverige. Og det var sterke følelser i sving da hun først fortalte Johannson om den positive dopingprøven, før den ble kjent for omverdenen høsten 2016.

les også Johaug tatt i doping etter funn av forbudt stoff

– Det var vanvittig tøft å si det til ham med tanke på det samarbeidet vi har hatt og fordi jeg respekterer han for den personen han er. Men han støttet meg hundre prosent og vi satt og skrek begge to til slutt. Det han har sagt og gjort for meg har gjort at jeg klarer å stå her i dag, sier Johaug som så mørkt på ting de foregående årene:

Torbjørn Johannson, som ga fra seg en eierandel i familieselskapet verdt milliarder av kroner til sin nevø for mange år siden, forteller om tett omgang med både Johaug og familien hennes.

– Vi er blitt så tette, også med familien i Dalsbygda og det hele. Vi er en del sammen med dem også, blant med en guttetur med faren til Tour de Ski og litt forskjellig. Therese er veldig morsom å ha med å gjøre. Det er alltid noe futt og morsomheter, sier Johannson, som i dag ifølge skattelistene har en formue på 207 millioner.

Han forteller at det spesielt er om vinteren de treffes og at Johaug også trener han og kollegaer i selskapet på samlinger gjennom året.

TETTE: Johannson holder et godt tak rundt Johaug etter nok en seier i Lysebotn Opp. Foto: Nils Christian Mangelrød

Han la først la merke til Johaug i 2007 i den fryktede «Mördarbacken» i Falun og der og da ble han heltent på å knytte til seg den daværende juniorløperen.

– Jeg sa at den dama skal vi samarbeide med, sier Johannson.

Johaug forteller deretter at hun nesten ikke turde å si noe da hun først møtte den svært erfarne og mektige forretningsmannen på hans kontor.

– Han spøker med at jeg var veldig sjenert den gangen, men ikke er det nå lenger, sier Johaug.

les også Mener Johaug kunne hevdet seg i verdenstoppen i løping: – En ny Ingrid Kristiansen

En helt annen stemning var det imidlertid da Johaug knust kom inn på kontoret og fortalte om dopingsaken. Forretningsmannen ble selv overbevist om at Johaug burde få ekstra støtte for å komme tilbake

– Vi lagde et støtteapparat og bidro økonomisk for at hun skulle få dette støtteapparatet med alt på plass. Hun klarte seg utrolig bra, sier Johannson.

Da VG først skrev om grepet med at hun fikk ekstra midler fra sponsorer under dopingdommen forbløffet det flere. Johannson var aldri tvil om at det var riktig å støtte Johaug.

– Jeg tror ikke det er mange mennesker i denne verden som hadde klart å gjennomføre en slik periode og til og med komme sterkere tilbake, sier Johannson.

Johaug setter pris på karakteristikken fra en av de mektigste i norsk dagligvarehandel.

– Men jeg hadde heller aldri klart å komme gjennom dette uten den støtten jeg fikk, sier Johaug.

PS! ASKO er en av sponsorene av Blink-festivalen. Selskaper i Norgesgruppen har sponsorat med Norges Skiforbund.

Publisert: 03.08.19 kl. 09:57