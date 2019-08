I AURE: Even Northug er med på Toppidrettsveka. Foto: Joachim Baardsen/VG

Even Northug med nytt opplegg - drømmer om Beijing-OL

AURE (VG) I høst reiser Even Northug på to lange høydeopphold med økonomisk støtte fra blant andre broren Petter. Suksesstrener Steinar Mundal er 23-åringens nye sjef.

Han er yngst av de tre brødrene Northug. Målet er å representere Norge i mesterskap, som Petter og Tomas har gjort før ham.

For å lykkes skiftet Even blant annet lag etter sist sesong. På Team Telemark har mosvikingen fått mannen som bidro til å gjøre Petter til verdens beste klassiskløper som trener, Steinar Mundal.

– Jeg hadde vært fire år på Team Veidekke Midt-Norge. Jeg syntes det var artig å prøve noe nytt og få et miljøskifte. Nå får jeg nye impulser av andre utøvere og trenere. Du får hodet opp og ser i litt nye retninger. Jeg syns allerede jeg har tatt steg på ulike ting, forteller Even Northug til VG.

Nøktern optimist

Han takket ja til et intervju med VG mens han forberedet seg til sprinten under Toppidrettsveka i Aure sammen med lagkamerat Sivert Knotten.

I stedet for landslagsklær satt Northug i Team Telemarks blåfargede utstyr. Målet på sikt er å bli tatt ut til å representere Norge i VM og OL.

– Jeg har lyst til å gå mesterskap for Norge. Kall det en drøm. Om det blir to, tre eller fire år ... Først må jeg stabilisere meg på et bra nivå nasjonalt.

– Hva er ambisjonene dine for den kommende sesongen?

– Jeg har gått verdenscup og vært topp 10 der en del ganger – men det er hardt å kvalifisere seg i Norge. Nøkkelen for å få gå verdenscup er å gå fort på Skandinavisk Cup. Jeg må ha veldig bra form gjennom sesongen, men så må jeg spisse formen i hvert fall til de to første helgene av Skandinavisk Cup.

Reiser til høyden

For å være best mulig rustet vil Northug dra på to høydeopphold i løpet av høsten. Begge vil være i Italia, på henholdsvis to og tre uker. Det går på utsiden av opplegget til Team Telemark og finansieres av private sponsorer.

En av dem er broren, Petter.

– Det er en standard Petter har kjørt, som jeg har vært med på og som har funket veldig bra. Jeg har støttespillere som gjør at jeg kan gjøre det som er optimalt for meg selv. Det er godt å ha den tryggheten, forteller Northug.

Brorens økonomiske midler kommer gjennom den nye merkevaren «Northug», som lanserte en sportsbrillekolleksjon denne måneden. I tillegg er eiendomsutvikleren Terje Haugan og bedriften Norsk Limtre med som støttespillere.

Even setter pris på hjelpen, og mener høydeoppholdene har stor effekt. Det kan de også ha for OL i Kina i 2022.

– Det er veldig individuelt, men jeg hever meg alltid bra etter et høydeopphold. Det er noen verdenscuprenn som går i høyden. Det kommer også et mesterskap om noen år som går i høyden, i Beijing. Hvis jeg blir tatt ut, er det greit å ha vært der tidligere.

LAGKAMERATER: Sivert Knotten og Even Nortug går for Team Telemark. Foto: Joachim Baardsen/VG

– Mye erfaring

Lagkamerat Knotten er glad for å ha fått Northug på laget, og mener han bidrar med rutine – til tross for at han bare er 23 år.

– Det har vært hyggelig. Even har mye erfaring. Så er han en god sparringpartner på sprint, som er min forse. Jeg syns nivået på laget vårt har vært veldig bra. Du har Even som har gått mye verdenscup i sprint, så har du Mikael Gunnulfsen som var topp 10 på femmilen i Kollen, sier Knotten til VG, før han advarer Northug mot å gå på en høydesmell under de to turene.

– Jeg har gått på en karamell et par ganger. Det er kanskje en fordel at jeg vet litt om hva som må til for å gjøre det bra, sier Even Northug og smiler, uten å virke særlig bekymret.

Lørdag avsluttes Toppidrettsveka med jaktstart i Trondheim fra klokken 16.00. Johannes Høsflot Klæbo leder herreklassen, mens Tiril Udnes Weng har gjort det aller best av damene før den siste etappen.

SPRINTET: Even Northug i aksjon på Aure. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

Publisert: 24.08.19 kl. 13:01