FIKSET GULLSKIENE: Perry Olsson jobbet i en årrekke med skiene til Marit Bjørgen. Her tar de to farvel på Gardermoen etter Tour de Ski i januar 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

Derfor kunne ikke gullsmøreren si nei til Sverige

Han har sagt nei til Sverige flere ganger. Nå måtte supersmører Perry Olsson (64) si ja – av flere grunner.

Det var bråk og mye styr da svensken ble ansatt i Norge i all hast i 2003. Den daværende norske smøresjefen, Terje Smevold, ante ingenting før Perry Olsson var ansatt.

Når smørerveteranen nå forlater norsk langrennsport 17 år senere etter å ha bidratt til en utrolig medaljefangst i VM og OL, har han bare fått lykkeønskninger og takk for innsatsen.

– Det ble litt bråk i starten. Ansettelsesprosessen gikk jo litt fort. Men det var mitt eget initiativ. Det var jeg som ringte Norge og spurte om de hadde jobb til meg, forteller Olsson, som på et tidspunkt ble kalt landssviker i Sverige:

Bråket ble fort glemt, for smøreren fra Sverige skulle vise seg å være gull verdt. Med hovedansvaret for skiene til både Marit Bjørgen og Petter Northug hjalp han de to norske profilene til mang en medalje. Når han ser tilbake husker Olsson disse best:

– Det som sitter best på minnet er Marits aller første OL-medalje i Vancouver i 2010. Hun hadde jo slitt tungt før mesterskapet, så kom hun dit og tok tre gull. Med Petter var det mye styr i mesterskapet hvor det ikke gikk vår vei, så kom han tilbake og tok OL-gullet på femmila. Det var en stor hendelse, sier Olsson, som også nevner Jens Are Svartedals VM-gull på sprint i Sapporo (2007) og Ingvild Flugstad Østbergs sammenlagtseier verdenscupen i fjor, som høydepunkter.

Nå er det svenskene som skal få gull-hjelp av smøreren.

– Det har vært et vanskelig valg. Virkelig, sier Perry Olsson til VG.

– Jeg har vært lenge i Norge og har trivdes utrolig godt. Nå har jeg fått en god avtale med Sverige som gjør at jeg i tillegg får en mulighet til å følge opp to av mine barn som driver med skiskyting og langrenn. På grunn av coronakrisen blir det nok mindre reising og da får jeg være mer hjemme.

Nå har 64-åringen en avtale som løper i ett år, men som kan forlenges ytterligere ett år. Det betydde også en del for jobb-byttet.

– Jeg har jo tenkt å jobbe noen år til og kanskje skape noe eget etter hvert som pensjonist. Da er det en fordel å være aktiv i Sverige før jeg gjør det. Jeg får en bedre plattform ved å gjøre det slik, sier Olsson og innrømmer at han er mer kjent i Norge enn i Sverige etter sine 17 år i jobb for norske langrennsløpere.

– Hvor mange ganger har svenskene egentlig forsøkt å hente deg hjem?

– Det kom jo noen spørsmål i fjor, så var det en seriøs henvendelse etter Vancouver-OL. Jeg har sagt nei så mange ganger at nå måtte jeg si ja, ler Olsson.

Om få dager er han i gang under den nye smøresjefen for svenskenes langrennslandslag, Petter Myhlback (43).

Første oppdrag blir å gå over skiparken til de svenske utøverne.

Publisert: 05.05.20 kl. 20:49

