LANGRENNSBRØDRE: Tomas og Petter Northug under en pressekonferanse i 2017. Foto: Frode Hansen, VG

Petter Northug støttes av lillebror Tomas: – Velkommen til meg uansett

På Instagram natt til lørdag kommer Tomas Northug (30) med en støttemelding til broren Petter (34), som fredag kveld innrømmet råkjøring og beslag av narkotiske stoffer i hans bopel.

Oppdatert nå nettopp

– Min bror er velkommen til meg uansett, skriver Tomas Northug i en beskjed på sin Instagram story – som også er blitt delt på Petter profil.

– Kom hjem en tur nå, og ta deg noen måneder til å lufte hodet. Kanskje trenger du flere, skriver han og legger ved et hjerte.

Fredag kveld gikk storebroren Petter Northug ut på Instagram og innrømmet råkjøring og beslag av narkotiske stoffer i hans bopel.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skrev han blant annet.

Petter Northug bekrefter på Instagram: Kokainfunn etter råkjøring

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, skriver fredag kveld dette til VG på spørsmål om saken:

– Jeg viser til Petters innlegg på Instagram og har ikke ytterligere kommentar til saken.

De to brødrene Northug har konkurrert i langrennssporet flere ganger, før Tomas la opp i 2017 og Petter 2018.

Da Tomas Northug la opp som langrennsutøver i 2017, omtalte Petter ham som sin viktigste støttespiller, og sa at det var krise å miste broren på laget.

– Det er krise. Tomas er min viktigste støttespiller. Han er viktigere enn alt annet, viktigere enn trener og alt. Sparring og matching er viktig, så må jeg prøve å lande en løsning mot slutten av mai for hvordan jeg skal få samme utfordringer som med Tomas. Men det er mye skiløpere å velge i, så vi skal nok klare å sette sammen et team som skal gjøre en jobb for at vi skal gå fort i OL, sa han til VG da.

Også etter at Petter Northug ble tatt for promillekjøring i Trondheim i mai i 2014, var lillebroren Tomas åpen om hvordan han støttet broren.

Publisert: 15.08.20 kl. 03:37 Oppdatert: 15.08.20 kl. 03:50

