Norge overlegne i Lahti-stafetten etter mektig Johaug-etappe: – Hun redder Norge

Kun syv nasjoner stilte til start på kvinne-stafetten i Lahti – som ventet var de norske jentene suverene.

Mye takket være en overlegen tredje etappe fra Therese Johaug, som lørdag passerte Marit Bjørgen i antall verdenscup-seire i distanserenn.

– Det føles godt å være på lag med så sterke jenter, Therese gjorde virkelig en god etappe, sa Tiril Udnes Weng i et intervju vist på NRK.

Hun gikk for første gang på Norges førstelag i stafett, i Astrid Uhrenholt Jacobsens fravær, og fikk ros av Flugstad Østberg og Johaug for å henge med teten.

Norge på etterskudd

Finland imponerte på hjemmebane og vekslet i tet både etter første og andre etappe.

Sverige hang godt på, mens Ingvild Flugstad Østberg sendte Therese Johaug ut på 3. plass på den tredje etappen, men kun fem sekunder bak finnene, etter en etappe hvor hun slet litt med den finske nysnøen.

– Med litt dårlig feste måtte jeg gjøre alt jeg kunne for å henge meg på, men jeg skulle gjerne gitt Therese et lite forsprang, sa en selvkritisk Flugstad Østberg til NRK.

Overlegen Johaug

Men det gjorde lite for Norge. De sekundene hentet Dalsbygda-ekspressen lynkjapt inn, før hun distanserte både Sverige og Finland umiddelbart.

– Når Therese har en toppdag og leverer så godt, så forsvinner spenningen, forklarer landslagstrener Geir Endre Rogn til NRK.

Ved siste veksling hadde Johaug på fem kilometer ordnet et forsprang på et halvt minutt for Heidi Weng på den siste etappen.

– Vi må bare si at hun redder Norge i dag. Hun er så god at hun kan avgjøre en stafett på egenhånd, roser NRK-ekspert Fredrik Aukland på direkten.

Dermed ble det en sjarmøretappe for Weng, som gikk Norge inn til seier.

Finland sikret seg en gledelig 2. plass på hjemmebane, halvminuttet bak Norge. Maja Dahlqvist sikret et redusert svensk lag pallplassen med å spurtslå Russland. Svenskene hadde ikke med Ebba Andersson eller Stina Nilsson.

