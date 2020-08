Norges langrennsjuvel (19) under Rjukan-hopp: «Skal ikke strikken ta tak snart?»

SANDNES (VG) Helene Marie Fossesholm (19) elsker vågale stunt, men på landslaget blir en av ferskingens viktigste oppgaver å vite når kroppen har fått nok.

Det forteller landslagstrener Ole Morten Iversen til VG. Tenåringen fra Vestfossen, rundt en times kjøring fra Oslo, ble en av skihistoriens yngste da hun i vår ble tatt ut på elitelaget.

Det skjer med titler som juniorverdensmester i både langrenn og terrengsykling på merittlisten. Lørdag var Fossesholm sterkere enn Therese Johaug (31) på Blinkfestivalens 10 kilometer lange rulleski-konkurranse.

Det bidrar til fortellingen om ungjentas vanvittige potensial, et potensial som kan være et av norgeshistoriens største.

TALENT: Helene Marie Fossesholm i aksjon under Blinkfestivalen i Sandnes. Foto: Carina Johansen, Scanpix

– Trenger adrenalinkick

I tillegg til å være et fenomen både på ski og sykkel, elsker Fossesholm følelsen av adrenalin. Før 19-åringen møtte til forrige ukes samling med elitelandslaget i Sandnes, hoppet hun blant annet i strikk på Rjukan.

– Det var helt sykt. Det var en syk følelse å hoppe utenfor kanten, kjenne at du var i luften og sveve noen sekunder. Det var et øyeblikk jeg tenkte: «Skal ikke strikken ta tak snart?»

Fossesholm gliser. Hun har likt spesielle utfordringer helt siden hun var liten.

– Jeg er veldig glad i fart, spenning og høyder. Jeg søker sånne type ting. Jeg trenger adrenalinkick, forteller Fossesholm til VG.

– Fra jeg gikk i barnehagen har jeg klatret i de høyeste trærne. Barnehagetantene var nesten redde for meg. Sommeren har vært helt perfekt. Jeg har fått trent bra og fått vært med venninner, hoppet i strikk og stått på vannski, sier 19-åringen og smiler bredt.

SLO JOHAUG: Fossesholm gikk inn til 2. plass på Blinkfestivalens 10 kilometer, bak Tiril Udnes Weng. Foto: Carina Johansen, VG

Ser mot VM

Fossesholm blir energisk når praten dreier seg om vågale stunts. Neste år fyller hun 20. Da ønsker hun et fallskjermhopp i bursdagsgave.

I 2021 er det også et senior-VM i tyske Oberstdorf planlagt, og dit vil Fossesholm reise med ambisjoner om å vise seg frem – selv om det er juniorens første sesong på elitelaget.

– Jeg har VM i Oberstdorf som et mål. Jeg vet ikke hvordan sesongen vil bli, men jeg har helt klart VM og verdenscup som målsettinger, sier 19-åringen, som føler seg godt tatt imot av de eldre løperne.

– Treningen har vært helt super. Det er også kjempebra stemning og godt humør i laget. Det har vært veldig bra.

– Hva er den største forskjellen?

– Det er ikke så annerledes, men det er tøffere. Det er et steg opp. Man trener mer. Det er andre konkurrenter. Det er jo et skyhøyt nivå. Så vil det bli mer reising. Og det er større og viktigere konkurranser – hele tiden.

– Rett avgjørelse

Ole Morten Iversen mener Fossesholm fremstår voksen og klok når det gjelder trening. Det bidrar til at landslagssjefen er trygg på at de har tatt et rett valg ved å inkludere henne i verdens beste seniorlag allerede nå.

– Hun er ung, entusiastisk og uredd, men samtidig robust nok til å kunne være med damelandslaget på samlinger. Det er det ikke alle som kan – for jeg vil påstå at vi har et eksepsjonelt landslag. Det er ikke bare å komme inn der og tro at det skal være mulig for alle, forteller Iversen til VG.

– Helene er moden for alderen, reflektert og forstår mye om trening. Det er utrolig viktig å kjenne når nok er nok. Det har med en intuitiv forståelse for hvordan kroppen er. Og hun tenker langsiktig, selv om hun er ung, sier landslagssjefen.

– Hvilke krav har du satt til henne for den kommende sesongen?

– Jeg har ikke noen store krav eller forventninger utover at hun skal være seg selv. Så minner jeg henne på at hun skal være litt forsiktig. Hun er en av mange utøvere som gjerne tror at de er udødelige og tåler alt. Å hjelpe henne til å bremse i i gitte situasjoner, blir en av våre viktigste oppgaver som trenere.

Foreløpig har overgangen fungert bra, sier Fossesholm.

– Det har gått veldig fint. Jeg vil si jeg er ganske flink til å lytte til kroppen min. Jeg skal for eksempel ikke trene like mye som Therese. Det er jeg fullt klar over selv. Så jeg må korte ned litt i forhold til henne.

