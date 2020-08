I NORGE: Aleksandr Bolsjunov (23) og Anna Zjerebjatjeva (23) fotografert på Hitra i august 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Nå blir det bryllup på skikongen

Vinneren av verdenscupen sist vinter, Aleksandr Bolsjunov (23), skal gifte seg med sin ski-kjæreste, Anna Zjerebjatjeva (23).

Langrennsløperens kjæreste la ut et bilde på sosiale medier der hun har en ring på ringfingeren. Så stilte hun spørsmål – og svarte selv.

– Ringen er vakker! Betyr dette at det snart blir bryllup, spurte Zjerebjatjeva. Og svarte selv at det blir det. De to møttes første gang på en treningsleir i 2015 og ble etter hvert kjærester.

PAR-I-HJERTER: Anna Zjerebjatjeva og Aleksandr Bolsjunov. Foto: Faksimile fra Anna Zjerebjatjevas Instagram

Zjerebjatjeva er også langrennsløper i verdenscupen, men hennes beste plassering sist vinter var 33. plass på en av etappene av Tour de Ski. Hun hadde sykdomsproblemer sist sesong.

De russiske langrennsløperne er organisert i ulike treningsgrupper – under ulike trenere. Bolsjunov og Zjerebjatjeva har begge Jurij Borodavko som trener.

I motsetning til beskjedne Bolsjunov, som helst holder seg ganske anonym, markerer Zjerebjatjeva sterkt i sosiale medier. Hun elsker å legge ut bilder på Instagram.

– Alle er interesserte hvor vi er, hva vi gjør, hvordan vi trener, og så videre. Jeg fant ut at det var lettere å skrive innlegg på sosiale medier enn å svare alle dem som spurte. Jeg får positive tilbakemeldinger og gode ord, og det motiverer meg til å bli enda mer nyttig og interessant for dem som ser meg på Instagram, sier hun til Sport Ekspress. På spørsmål om kjærestens forhold til sosiale medier, svarer hun:

– Han er ikke så aktiv, men han lager alle innleggene sine selv.

Anna Zjerebjatjeva er opptatt av utseendet, og sier til Sport Ekspress at hun følger storesøsterens skjønnhetstips på en blogg.

Corona-sommeren gjør at alt er annerledes, og de to har blant annet vært på treningsleir på Krim-halvøya.

– Tidligere har vi vært i karantene både hjemme hos Sasja (Bolsjunov) i Brjansk-regionen og i Orenburg-regionen. Heldigvis kunne vi trene som vanlig. Fedrene våre er også trenere.

Sport Ekspress har også bedt Zjerebjatjeva kommentere antydninger på russisk Eurosport – og i diverse kommentarfelt – om at hun er tatt ut på landslaget på grunn av sitt forhold til Bolsjunov. Hun svarer:

– Vi har diskutert dette og bestemt oss for at vi ikke vil kommentere temaet.

Hun mener at det ikke er noe problem å være sammen med kjæresten både privat og på jobb år etter år:

– Tvert imot, det hjelper oss. Vi har felles mål og interesser, forstår hverandre bedre enn noen andre og har muligheten til å være nær hverandre hele tiden.

Begge er 23 år gamle. I Russland er det svært vanlig å gifte seg så tidlig.

Publisert: 08.08.20 kl. 11:58

