Emil Iversen: – Det er fotballspillerne det er synd på

NARDO (VG) Han har ikke vunnet individuelt mesterskapsgull ennå, men Emil Iversen (28) er i hvert fall verdensmester i å være sosial. Det får han ikke bruk for nå.

– Jeg er en veldig sosial type. Nettopp derfor er denne tiden på året veldig viktig for meg. Det er da jeg, i 1–2 måneder kan leve litt normalt, gjøre lystbetonte ting, kan la være å tenke langrenn, da jeg kan gjøre ting jeg digger, møte folk, gjøre sosiale ting. Det skulle vært påske og banketter, etter en periode med bare trening og langrenn, sier Emil Iversen – og ser ut i lufta et øyeblikk.

Det ble plutselig litt vanskelig, det «ble corona».

– Vi skiløpere er jo i en slags karantene ellers i året også, derfor hadde jeg gledet meg til april og mai – men det ble ikke helt sånn, sier Iversen – og smiler.

Solbrun, i shorts med kledelige solbriller, møter han VG på et bilfirma i Nardo, Trondheim. Blid som solen foreslår han dette noe spesielle møtestedet fordi han har punktert, og derfor må skifte dekk på den blå, iøynefallende Volvoen sin.

Derfor blir møtet flyttet fra Meråker til Nardo. Det er første gang undertegnede har gjort et intervju med en langrennsløper i en bilforretning, men alt går i disse corona-tider.

Ting løsnet

Emil Iversen er en av disse langrennsløperne som har hatt en sesong som er vrien å bli klok på: Sterk åpning, elendig fortsettelse, sykdom med hjemreise fra Tour de Ski – og så en flott avslutning, akkurat da han egentlig, omtrent, hadde lagt vekk skiene for sesongen.

– Jeg skulle egentlig bare gå rennet i Ski Tour, fordi det gikk i hjembygda mi, Meråker. Jeg skulle stoppe etter det, hadde tenkt å spørre onkelen min, som er gårdbruker, om å få jobbe litt hos han i stedet for å gå skirenn. Men så gikk det jo bra i det rennet, ting løsnet, jeg ble nummer tre.

Og tilfeldigvis hadde bagen hans, med alt utstyret, blitt sendt til Trondheim likevel. Så da kunne han jo like godt reise etter. Og der fikk han en etappeseier, og gikk fra å være ski-tourens sureste til blideste på noen timer, som han selv beskriver det.

Men han var ingen barnestjerne. Tvert imot, det var fotballspiller han skulle bli, han som så mange andre. Og det tok tid før seriøsiteten overtok for den sosiale Emil Iversen.

– Jeg ble «født i pulk», inn i en langrenns-familie. Men før videregående, var det fotball som gjaldt. Det føltes mest riktig for en sosial type som meg. Og kanskje hadde jeg ikke holdt på med langrenn, hvis det ikke var for den perioden heller. Først da jeg var 15–16 år ble langrenn satt øverst på lista over prioriteringer, sier Emil Iversen.

Fotballspillerne har det verst

Samtidig som han trengte den perioden før videregående, ser han at det kanskje har hemmet ham litt som langrennsløper.

– Hvis jeg skulle startet på nytt, og endret noe, så hadde det nok vært å bli seriøs litt tidligere, trent mer i ung alder. Det var først som seniorløper at det begynte å bli bra, innrømmer Iversen.

– Har dagens situasjon, med restriksjoner, langrennsmessig, noe å si for deg?

– Vi langrennsløpere var jo heldige, i den forstand at sesongen omtrent var ferdig da Norge ble satt i karantene. Jeg skulle gjerne gått renn i Canada, men likevel fikk vi jo nesten fullført sesongen, så det er ikke synd på oss. Og som individuelle utøvere kan jo vi trene omtrent som vanlig. Det er verre for fotballspillere. Det er dem det er synd på i dagens situasjon, som må trene så annerledes, sier Emil Iversen da vi forlater bilforretningen og intervjuet nærmer seg slutten.

– Hva mener du om at Johannes Høsflot Klæbo ønsker å forlate allround-landslaget?

– Jeg skulle gjerne hatt han på laget. Samtidig tror jeg ikke det spiller så stor rolle, ikke for meg i hvert fall. Vi er kompiser, nesten naboer – og trener mye sammen uansett. Johannes er sparringpartneren min, sier Emil Iversen.

Han har vunnet VM-gull i både lagsprint og stafett.

– Det var det viktigste: Jeg kan si at jeg er verdensmester – for alltid, uansett.

Likevel er det noe som mangler.

– Når du er blitt verdensmester, da er det individuelt som gjelder. Det er vinterens mål for meg i VM, sier Emil Iversen, tar på seg solbrillene igjen og setter seg inn i Volvoen sin.

Jakten på det sosiale livet fortsetter ...

